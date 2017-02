Teheran sucht Unterschlupf in Allianz mit Moskau

Die russische Bereitschaft dazu äußerte sich der Leiter der Staatskorporation „Russische Technologien“ (Rostech), Sergej Tschemesow, gestern auf der internationalen Waffenmesse IDEX 2017 in Abu Dhabi. Das passierte vor dem Hintergrund einer Erklärung des iranischen Parlamentsvorsitzenden Ali Laridschani, der sich in einem Interview für den Fernsehsender Al-Mayadeen für eine strategische Allianz zwischen Russland und dem Iran ausgesprochen hatte.

„Russland und der Iran haben ein gemeinsames Ziel, und zwar den politischen Kompromiss in der Syrien-Krise voranzubringen“, betonte Laridschani. „Wir würden es begrüßen, wenn auch andere Länder, die bei der politischen Regelung in Syrien helfen könnten, sich uns anschließen würden.“

Als Beispiel führte der Parlamentschef die gemeinsamen Bemühungen Moskaus, Teherans und auch Ankaras an, dank derer die Situation in Ost-Aleppo stabilisiert wurde und die syrisch-syrischen Gespräche im kasachischen Astana organisiert wurden.

Zuvor hatten westliche Medien allerdings behauptet, die iranische Militärführung wäre mit den Aktivitäten Russlands im Nahen Osten unzufrieden gewesen. So berichtete der Fernsehsender Fox News unter Berufung auf US-Geheimdienste, der Kommandeur der al-Quds-Einheit der Islamischen Revolutionsgarde, Kasem Sulejmani, hätte vor kurzem heimlich Moskau besucht und den Russen mitgeteilt, dass die iranische Seite über deren militärische und wirtschaftliche Kontakte mit Saudi-Arabien und anderen arabischen Ländern empört sei.

© AFP 2016/ Mohammed Mahjoub Russland und USA sind auf verschiedene Seiten des Iran geraten

Mit seiner Äußerung habe Laridschani auf die Absicht Washingtons zur Bildung einer regionalen Anti-Iran-Allianz reagiert, finden die von der "Nesawissimaja Gaseta" befragten Experten. „Das war eine Antwort auf die jüngsten Ereignisse um den Iran“, sagte Wladimir Saschin vom russischen Institut für Orientalistik. „Trumps Administration bemüht sich gerade um einen militärpolitischen Block (…) unter Telnahme von Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien und den VAE. (…) Das wichtigste Ziel dieser Allianz sei eine kollektive Eindämmung des Irans.“

Was aber ein strategisches Bündnis Russlands mit dem Irans angeht, so hat der Orientalist seine Zweifel daran. „Dass beide Länder sich auf einer Seite der Barrikade in Syrien befinden, heißt nicht, dass sie gemeinsame Ansichten zur Zukunft haben. Selbst in dieser Situation sind die iranischen Militärs und Politiker eifersüchtig auf Russland in der Syrien-Frage. Moskau konnte in den letzten Jahren seine Positionen in Syrien festigen, obwohl dieses Land sich immer im Einflussraum des Irans befunden hatte. (…) Und angesichts der militärischen und politischen Erfolge Moskaus wird er in den Hintergrund verdrängt.“

© Foto: SANA Experten weisen auf wachsende Rolle Russlands und des Irans in Syrien hin

„Mich beunruhigt der Begriff ‚strategisch‘“, so Saschin weiter. „In den frühen 2000er-Jahren schloss Russland Verträge über strategische Partnerschaft mit Dutzenden Ländern ab, darunter auch mit der Ukraine. Aber ich sehe nicht, dass die strategische Partnerschaft in die Tat umgesetzt wird. Und wenn es um den Iran geht, kann es hier keine Allianz geben. Zu den Beziehungen Russlands und des Irans im Allgemeinen würde ich sagen, das ist eine pragmatische Partnerschaft.“

Mit seinen Äußerungen wolle Laridschani Russland in die iranisch-amerikanische Konfrontation im Nahen Osten involvieren, vermutete der Experte. „Möglicherweise wird es einen gewissen Handel zwischen der Administration Donald Trumps und dem Kreml bezüglich Teherans geben. Der Iran könnte zu einer ‚Wechselmünze‘ werden. Aber auch Teheran selbst tut dasselbe und will Russland für seine Interessen ausnutzen.“