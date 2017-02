Unfreiwillig schuldig:Vorsicht vor Gesetzesfallen im Urlaub!

Wohin man auch reist, exotische Rechtsfallen verfolgen Fremde auf Schritt und Tritt: So muss man in Japan fürs Rauchen in der Öffentlichkeit tief in die Reisekasse greifen. In Rom droht ein Strafverfahren, wenn man eine Fotodrohne übers Kolosseum schickt.

In Neuseeland ist der Verzehr von Seebären untersagt. Bis zu 200 US-Dollar kann so ein Leckerbissen kosten – ganz gleich, ob man das Tier selbst erlegt hat oder nicht. Besonders oft geraten Touristen in Nationalparks mit dem Gesetz in Konflikt. Riesige Tannenzapfen als Andenken mitnehmen? Nicht mit den US-Sheriffs, Freundchen!

So ist auch einer 53-jährigen Russin bei einem Ausflug in der Andaman-See im Süden Thailands eine solche „Unannehmlichkeit“ wiederfahren. Dass es verboten ist, in den geschützten königlichen Gewässern Fische zu füttern, war ihr schlicht unbekannt, wie die Zeitung schreibt. Jetzt droht der Touristin bis zu einem Jahr Gefängnis. Derzeit ist sie auf Kaution von 3.000 US-Dollar frei – bis zum Gerichtsurteil. Doch auch dieses Verbot ist im Vergleich zu anderen Vorschriften im Königreich Thailand noch relativ harmlos: Wehe dem, der den König des Landes beleidigt!

Als strengstes Land in Südostasien gilt aber Singapur. Wer dort in der U-Bahn etwas trinkt, isst oder versehentlich einnickt, dem drohen drakonische Strafen: Das Sauberkeitsgebot zu missachten kommt in dem Inselstaat laut der Zeitung einem Sakrileg gleich. Ein auf den Boden geworfener Kippenstummel kann locker 300 Euro kosten. Hin und wieder warnen Schilder die Passanten vor dem Kaugummikauen. Das ist nämlich auch verboten. Doch damit niemand in Versuchung gerät, gibt in ganz Singapur auch gar keinen Kaugummi zu kaufen. Falls man aber doch gegen die Umwelt gesündigt hat, ist es ratsam, das Vergehen zu gestehen und zu büßen: Auf Bestechungsversuche drohen in Singapur nämlich Stockschläge. Das gilt für Einheimische und Touristen gleichermaßen.

Insgesamt aber versuchen die Reiseländer mit den Touristen nachsichtiger umzugehen als mit den eigenen Bürgern, wie es sich für gute Gastgeber eben gehört. Schließlich will man ja den Urlauber nicht verschrecken. Denn in den meisten exotischen Ländern ist der Tourismus ein sehr lukrativer, wenn nicht gar einzige vielversprechende Wirtschaftszweig überhaupt.

Dennoch heißt es beim nächsten Urlaubstrip: Vorher erkundigen, welche juristischen Fallgruben einen auf dem Weg erwarten könnten.