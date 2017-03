Putin auf Diplomatie-Tournee in Zentralasien

Kasachstan, Tadschikistan und Kirgistan besuchte der Kremlchef persönlich, mit seinem turkmenischen Amtskollegen Gubaeguly Berdymuchamedow telefonierte er gemeinsam mit dem tadschikischen Staatschef Emomali Rachmon.

Im Laufe des Telefonats bestätigte Putin, dass er später auf Einladung Berdymuchamedows auch Turkmenistan besuchen werde, teilte sein Sprecher Dmitri Peskow mit. Offiziell gibt der Kreml als Grund für die große Zentralasien-Reise das 25-jährige Jubiläum der diplomatischen Beziehungen mit den Ländern an. „Das ist ein sehr wichtiges Datum für die zwischenstaatlichen Beziehungen. Zudem sind das unsere strategischen Partner und Verbündeten im Rahmen der GUS, der SOZ und auch der Eurasischen Wirtschaftsunion“, betonte Peskow.

Auf der Tagesordnung der Gespräche in Almaty, Duschanbe und Bischkek standen demnach die bilateralen Beziehungen sowie die Perspektiven für Handels- und Wirtschaftskooperationen, das Thema Arbeitsmigration (mit Tadschikistan) und die syrisch-syrischen Verhandlungen (mit Kasachstan).

Seinem tadschikischen Amtskollegen Emomali Rachmon verlieh Putin sogar den Alexander-Newski-Orden. Darüber hinaus wurden mehrere Regierungsabkommen unterzeichnet, darunter über die Nutzung der Atomenergie zu friedlichen Zwecken. Außerdem einigten sich die Staatschefs auf die Festigung der tadschikisch-afghanischen Grenze und auf den Ausbau russischsprachiger Schulen in Tadschikistan.

Sicherheitsfragen standen auch auf der Tagesordnung aller Verhandlungen, ergänzte Putins Sprecher. Zum Beispiel im Falle Tadschikistans bleibe Afghanistan „ein Herd der Instabilität“ und gefährde „die Einheit der Grenzen Tadschikistans“. „Deshalb wird natürlich die notwendige Infrastruktur bzw. das Potenzial für die Förderung der Sicherheit an dieser Grenze eingesetzt“, so Peskow.

Das Schlüsselthema der Verhandlungen in Bischkek war die Zukunft des russischen Militärstützpunktes in Kant. Der kirgisische Präsident Almasbek Atambajew sagte sofort, ein Ausbau käme nicht infrage. Es gehe dabei um die Verstärkung der kirgisischen Armee, um Waffen- und Anlagenlieferungen. „Russland will uns bei der Festigung unserer eigenen Streitkräfte helfen“, betonte er.

Zu der für November dieses Jahres angesetzten Präsidentschaftswahl sagte Atambajew, damit solle „der Schlusspunkt in den Revolutionen gesetzt werden“, denn sowohl 2005 als auch 2010 gehörte er selbst zu den Revolutionsführern.

Putin sagte dazu, dass die damalige kirgisische Staatsführung selbst seine Errichtung im Jahr 2000 initiiert hätte, weil das Land „Angriffen des internationalen Terrorismus ausgesetzt“ gewesen sei. „Falls aber die kirgisische Führung sagt, sie hätte ihre Streitkräfte gut genug verstärkt, dann werden wir noch am selben Tag gehen“, versprach der Kremlchef. „Für uns ist es gar nicht nötig, unser Kontingent hier unterzubringen. Wir mischen uns nicht ein, gehen aber davon aus, dass wir im ganzen postsowjetischen Raum Stabilität zu schätzen wissen.“

„Der Stützpunkt in Kirgisien hat drei Aufgaben: Er entspricht den Interessen der zwei Länder, der OVKS-Mitglieder, darunter auch Russlands“, sagte dazu der russische Vizeverteidigungsminister Alexander Fomin. „Angesichts der zunehmend wachsenden Terror- und anderen Gefahren ist die Anwesenheit solcher Komponenten lebenswichtig im postsowjetischen Raum. Wir sind Nachbarn, haben einen einheitlichen Wirtschaftsraum und auch gemeinsame Gefahren für den Frieden. Deshalb wäre es falsch, die Verteidigung gegen solche Gefahren nicht zu planen.“