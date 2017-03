Trump sucht gesellschaftliche Unterstützung gegen liberale Medien

Trumps Anhänger schrieben eine Petition, in der der „liberalen Presse“ die Verbreitung „falscher Informationen“ vorgeworfen wird. Das schreibt die russische Tageszeitung „Iswestija“ am Mittwoch.

Die meisten US-Medien unterstützten die demokratische Kandidatin Hillary Clinton während des US-Wahlkampfes. Seitdem ist das Verhältnis zwischen ihnen und Trump zerrüttet. Nach dem Sieg Trumps geriet die liberale Presse in eine peinliche Lage. Zeitungen und TV-Sender haben kaum Kontakte mit dem Team des neuen Präsidenten. Wie die „Washington Post“ berichtete, ist es jetzt sehr schwierig, Kommentare von der US-Administration zu bekommen. Journalisten zufolge erwarten sie schwierige Zeiten in den kommenden vier Jahren. Die Versuche, enge Verbindungen mit dem Weißen Haus herzustellen, waren bislang eher wenig erfolgreich.

Viele Medien veröffentlichen jetzt Artikel, die auf Quellenangaben beruhen. Der Chefredakteur der „New York Times“ sagte gegenüber CNN, dass nicht genannte Quellen ein wichtiger Bestandteil der Materialien bleiben werden. Ihm zufolge gibt es im Weißen Haus Personen, die über den Kurs der Regierung beunruhigt sind und Informationen teilen wollen.

FAKE NEWS media knowingly doesn't tell the truth. A great danger to our country. The failing @nytimes has become a joke. Likewise @CNN. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017

Während die meisten US-Medien weiter auf Konfrontation mit Trump gehen, reagiert der US-Präsident nicht darauf. Der Republikaner verschickte an seine Anhänger einen Bericht, in dem er zur Unterstützung im Kampf gegen die Presse aufruft, die ihm zufolge „falsche Informationen“ verbreitet. Der US-Präsident bezeichnete das Volk als letzte Linie der Verteidigung gegen die Medien. In seinem jüngsten Tweet bezeichnete er die New York Times, CNN, NBC, CBS und ABC als „Feinde des US-Volkes“.

In einem Interview mit „Fox News“ sagte Trump, dass Präsident Obama hinter verschiedenen Leaks in den Medien stehe. Ihm zufolge wirkt dies sich negativ auf die nationale Sicherheit der USA aus.

Inzwischen verschickte ein Kongressausschuss der Republikaner einen Brief an ihre Wähler, in dem zur Unterzeichnung einer Petition zur Unterstützung Trumps aufgerufen wird. Mit der Petition sollen auch „falsche Informationen“ in den Medien verurteilt werden.

„Liberale Medien, die verrückt nach Barack Obama waren, ignorierten dessen Fehler. Doch jetzt machen sie sich keine Gedanken, bevor sie Trump verunglimpfen. Das sind Doppelstandards. Wir wollen unseren Präsidenten unterstützen und die liberalen Medien wegen Heuchelei verurteilen. Dazu rufen wir zur Unterzeichnung einer entsprechenden Petition auf, die eine Million Stimmen sammeln soll“, heißt es in dem Brief.

Laut dem US-Politologen des Hudson Institute Richard Weitz ist in den Beziehungen zwischen Trump und der Presse ein eindeutiger Trend zu erkennen – der Präsident versucht, sich vor den größten Medien zu schützen und bevorzugt konservative Medien. „Bislang ist es verfrüht zu behaupten, dass Trump der für Medien unzugänglichste Präsident in der Geschichte der USA wird. Doch er vertraut den traditionellen Medien nicht und meint, dass er bestimmte Vorteile bekommen kann, indem er die Leitmedien ignoriert und aktiv mit den freundlich gesinnten konservativen Medien zusammenarbeitet, wobei er ihnen einen besonderen Zugang zu seiner Person gewährt und nicht auf Interviews verzichtet“, sagte Weitz.

Anders Aslund von The Atlantic Council zufolge ist Trump mit der Kritik seitens der US-Leitmedien unzufrieden und versucht, sich von ihnen zu distanzieren, und wählte den Kurs der Konfrontation mit der Presse.