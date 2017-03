Berlin: Straßenrennen endet mit Lebenslang

Die beiden Speed-Fans wurden zur lebenslangen Haft verurteilt, nachdem sie einen Unfall im Zentrum Berlins verursacht hatten, bei dem ein älterer Mann ums Leben kam.

Die Raser (28 und 25 Jahre alt) sollen bei einem illegalen Straßenrennen bewusst mehrere rote Ampeln ignoriert haben und bis zu 170 Stundenkilometer schnell unterwegs gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft stufte den Unfall als Mord ein. Zwar wollten die Teilnehmer niemanden vorsätzlich töten, aber sie hatten tödliche Folgen bewusst in Kauf genommen. Eine Verkehrspsychologin bezeichnete einen der Angeklagten als „massiv selbstüberschätzend“. Bei dem Rennen wollte er ihr zufolge „gewinnen und dadurch sein Ego aufwerten“.

Im Allgemeinen ist die Situation um Verkehrsunfälle in Deutschland gar nicht so schlecht und viel besser als in vielen anderen Ländern: 2016 sind auf deutschen Straßen insgesamt 3214 Menschen ums Leben gekommen, was laut dem Bundesstatistikamt um 7,1 Prozent weniger als im Vorjahr ist. Die Zahl der Verkehrsunfälle ist zwar um drei Prozent auf 2,6 Millionen gestiegen, aber 2,3 Millionen von ihnen sind ohne Opfer geblieben.

Positiv für die Fahrerdisziplin sind sicherlich die hohen Strafen: zehn Euro für eine Geschwindigkeitsüberschreitung um zehn Stundenkilometer. Und wer in einer Stadt oder Siedlung schneller als 70 Stundenkilometer gefahren ist, muss bis zu 680 Euro zahlen. Laut einer YouGov-Studie halten 71 Prozent der Bundesbürger die Geschwindigkeitsüberschreitung für ein großes Problem.

Besonders empören sich die Deutschen über illegale Straßenrennen, über die inzwischen aus vielen deutschen Städten berichtet wird. Die Bundesbürger fordern nun schärfere Strafen. Kennzeichnend ist, dass 80 Prozent der Befragten das Urteil für die beiden Berliner Raser für angebracht halten.

Zwar werden die Rechtsanwälte der Raser Einspruch einlegen. Trotzdem liegt nun ein Präzedenzfall vor, der sicherlich die Debatten über die weitere Verschärfung der Strafen für illegale Straßenrennen anheizen wird. Bis dato sind dafür höchstens 400 Euro Strafe und Entzug des Führerscheins für einen Monat vorgesehen. Es ist allerdings schon ein entsprechender Gesetzentwurf bereit, dem zufolge Raser zu bis zu zehn Jahren Haft für tödliche Unfälle verurteilt werden könnten.