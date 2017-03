Georgien wartet am Meer auf die Nato

Nahe der georgischen Hafenstadt Poti könnte demnach bald ein Küstenschutz-Stützpunkt der Nato entstehen. Diesen Vorschlag unterbreitete Georgiens Generalstabschef Wladimir Tschatschibaja. Falls das Projekt realisiert wird, wird Georgien, das seine Marinekräfte nach dem „Fünf-Tage-Krieg“ 2008 verlor, wieder die Möglichkeit bekommen, seine Schwarzmeerküste zu schützen und aktiver an Operationen im Schwarzen Meer teilzunehmen.

In Bezug auf mögliche Richtungen der „operativen Stärkung der Nato im Schwarzen Meer“ sagte Tschatschibaja, dass eine Variante die Einrichtung eines Küstenschutz-Stützpunktes nahe Poti sei. Dabei betonte er, dass dieser Hafen eine strategische Bedeutung für die Region besitze.

Tschatschibaja hält häufige Besuche der Nato-Kriegsschiffe in Georgien für zweckmäßig. „Ein weitere Lösung wäre, wenn die Nato Georgien und der Ukraine helfen würde, die eigenen Flottillen zu stärken“, so der General.

Der georgische Generalstabschef legte de facto mit seiner Verkündigung erstmals Details der jüngsten Gespräche zwischen der Nato-Spitze und Georgiens Verteidigungsminister Lewan Isorija offen. Nach Angaben des georgischen Verteidigungsministeriums unterbreitete der Minister bei einem Treffen mit Kollegen konkrete Vorschläge über die Form der Teilnahme Georgiens an praktischen Veranstaltungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Schwarzen Meer.

Wie der Chefredakteur der Militärzeitschrift „Arsenali“, Irakli Aladaschwili, sagt, handelt es sich nicht um eine ständige Stationierung von Nato-Schiffen an der georgischen Küste, sondern um die Eröffnung eines Festlandstützpunktes, der den östlichen Teil des Schwarzmeergebiets abdecken kann. „Russische Truppen haben im August 2008 Poti eingenommen, weil ihnen die strategische Bedeutung dieses Hafens klar war. Zugleich gibt es den Vertrag von Montreux 1936, der den möglichen Aufenthalt von Kriegsschiffen der Nicht-Schwarzmeerstaaten im Schwarzen Meer einschränkt“.

© Sputnik/ Vassili Batanov Wird das Schwarze Meer bald zur Nato-See?

Ausgehend von diesem Vertrag schlägt die georgische Führung der Nato die Einrichtung eines Festlandstützpunktes mit der Stationierung von Artillerie und Raketen dort vor, die die Kontrolle eines bedeutenden Teils des östlichen Teils des Schwarzen Meeres ermöglichen wird“.

Im Hauptquartier der Nato wurde bislang keine Stellung zum Vorschlag Tiflis genommen. In der Resolution, die beim Nato-Gipfel in Warschau 2016 angenommen wurde, heißt es, dass die Allianz es für notwendig hält, den Dialog zur Gewährleistung der Sicherheit im Schwarzen Meer zu intensivieren. Moskau wirft der Nato deshalb Provokation vor. Der russische Nato-Botschafter Alexander Gruschko sagte im jüngsten Interview für die Zeitschrift “Ogonjok”, dass der Beschluss, die Präsenz der Nato-Kriegsflotte im Schwarzen Meer zu stärken, ein weiterer Schritt zur Verschärfung der Spannungen in den Regionen ist, die die vitalen Interessen Russlands betreffen.