Die Lage in der Ostukraine verschärft sich

© REUTERS/ Gleb Garanich Kiew nennt neue Frist für Donbass-„Säuberung“

Mit der Taktik der Konfliktregelung ist seit 2014 die sogenannte Minsker Kontaktgruppe (Ukraine, OSZE, Russland sowie die selbsterklärten Volksrepubliken Donezk und Lugansk) beauftragt. Für die Strategie ist das sogenannte „Normandie-Quartett“ (Ukraine, Deutschland, Frankreich, Russland) zuständig. In diesem Format wurden im Februar 2015 die Minsker Friedensvereinbarungen unterzeichnet, die jedoch immer noch nicht in die Tat umgesetzt wurden.

Vor diesem Hintergrund kann die Minsker Gruppe die Situation kaum beeinflussen. Früher konnten dabei wenigstens kurze Waffenstillstände vereinbart werden. Aber die vorerst letzte solche Entscheidung vom 24. Dezember 2016 bleibt unerfüllt.

© Sputnik/ Bestandsaufnahme: Minsker Abkommen

Während auf politischer Ebene über den Inhalt und die Reihenfolge der Punkte der Minsker Vereinbarungen gestritten wird, spitzt sich die Lage in der Ostukraine zu. In letzter Zeit wurden nach ukrainischen Angaben täglich etwa 50 bis 100 Artillerieangriffe registriert. Am Vortag des Kiew-Besuchs der europäischen Spitzendiplomaten sollen es sogar über 100 gewesen sein. „Das war die unruhigste Nacht seit vier oder fünf Monaten“, sagte der Sprecher des Stabs der ukrainischen „Anti-Terror-Operation“, Leonid Matjuchin. Nach seinen Worten setzten die ostukrainischen Volksheerkämpfer dabei Minen- und Granatwerfer, Maschinenpistolen und Schützenpanzerwagen ein.

Die Sprecherin des ukrainischen Außenministeriums, Marjana Beza, schrieb in einem sozialen Netzwerk: „Die Ukraine will den Frieden, und Russland braucht den Krieg. Es gab jüngst 117 Angriffe der Kämpfer, wobei zwei (ukrainische – Anm. d. Red.) Soldaten getötet und weitere zwei verletzt wurden. Es werden schwere Waffen eingesetzt.“

© Sputnik/ Vitali Belousov Zwangsverwaltung im Donbass widerspricht nicht Minsker Abkommen – Lawrow

Zu den Gesprächen Johnsons und Waszczykowskis, die schon am Mittwoch nach Kiew kamen, sagte eine Quelle, dabei sei nicht nur die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen erörtert worden. „Das ist ein Komplex von gegenseitig abhängigen Fragen: die Konfliktregelung im Donezbecken und die Blockade (gegen die selbsterklärten Volksrepubliken – Anm. d. Red.), der Handel mit den okkupierten Territorien und innere Reformen in der Ukraine“, so der Insider.

Der Bahnverkehr zwischen der Ukraine und den beiden „Volksrepubliken“ bleibt blockiert. In Donezk und Lugansk bereitet man sich inzwischen auf die „Verstaatlichung“ der auf ihrem Territorium befindlichen ukrainischen Betriebe vor, von denen die meisten dem Oligarch Rinat Achmetow gehören.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Fahnenflüchtig nach Kiew: Ukrainische Armee vermisst Hunderte Soldaten

Der ukrainische Politologe Wladimir Fessenko sagte, dass die „Nationalisierung“ den Regelungsprozess zusätzlich erschweren würde. „Das ist nicht nur ein Schlag gegen Achmetow, sondern auch ein Problem für die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Bis zuletzt gab Achmetow selbst Chancen für eine langsame Reintegration des Donezbeckens. Aber die Nationalisierung seiner Betriebe würde Probleme für die abtrünnigen ‚Volksrepubliken‘ selbst schaffen. Wie würde dann der Kohlehandel ablaufen? Nur durch Schmuggel. Dann würden sich die Interessen der geheimen Sponsoren der Donbass-Blockade und der Separatisten überschneiden. Da von der Blockade vor allem Achmetow betroffen sein wird, gibt es die Chance, dass er versuchen wird, eine für ihn akzeptable Situation aufrechtzuerhalten. Aber man muss verstehen, dass er nicht mit Kiew oder dem Donezbecken, sondern mit Moskau verhandeln muss.“

Da die aktuelle Situation mit großen Risiken für die Strategie der Konfliktregelung verbunden ist, müsste diese Frage offenbar im „Normandie-Quartett“ besprochen werden. Aber bislang gab es keine Informationen über ein solches Treffen. Ein Insider räumte gegenüber der „Nesawissimaja Gaseta“ inoffiziell ein, dass es sinnlos wäre: „Es ist allen offensichtlich, dass dieses Format von Anfang an falsch war: Denn Russland beteiligt sich daran als Vermittler, während es gegenüber der Ukraine sitzen sollte – als zweite Konfliktseite. Solange der Westen nicht deutlich sagt, wer im Donezbecken gegen wen kämpft, werden diese diplomatischen ‚Tänze‘ weiter dauern. Und der Krieg wird weiter gehen.“