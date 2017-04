Umstellung von Kyrillisch auf Lateinisch: Was will Kasachstan damit erreichen?

Der Übergang zum lateinischen Alphabet wird lange dauern und soll nach vorläufigen Einschätzungen rund 115 Millionen Dollar kosten. Dadurch kann Kasachstans Präsident aber mit der Unterstützung des Teils der Bevölkerung rechnen, der nach Abtrennung von der „russischen Welt“ strebt und die nationale Selbstidentität schätzt.

„Im Text der Strategie ‚Kasachstan 2050‘ habe ich den Übergang zum lateinischen Alphabet zum Jahr 2025 angekündigt“, so Nasarbajew. „Bis 2025 sollen also alle Dokumente, Zeitschriften und Bücher in lateinischen Buchstaben gedruckt werden.“ Zum Jahresende sollen Wissenschaftler eine Version des kasachischen Alphabets in der neuen Grafik ausarbeiten. Ab 2018 werden Spezialisten mit der Ausarbeitung neuer Schulbücher beginnen.

Die Notwendigkeit des Übergangs zum lateinischen Alphabet wird von Nasarbajew mit den Anforderungen des „Wissenschafts- und Bildungsprozesses im 21. Jahrhundert“ erklärt. Zudem betonte der Staatschef, dass Schüler, die Englisch lernen, sich schon an die lateinischen Buchstaben gewöhnt haben, weshalb bei ihnen keine Probleme entstehen sollten.

Von 1939 bis 1942 galt das kyrillische Alphabet in allen turksprachigen Republiken der Sowjetunion, die zuvor das lateinische Alphabet und manchmal auch die arabische Schrift nutzten, sowie Moldawien. Vier Länder – Usbekistan, Turkmenistan, Aserbaidschan und Moldawien – sind bereits zum lateinischen Alphabet zurückgekehrt – zuletzt Aserbaidschan im Jahr 2001.

Laut „Kommersant“-Experten war der Wechsel zum lateinischen Alphabet nicht für alle postsowjetischen Republiken vorteilhaft. „Es gab keine besondere Integration Usbekistans und Turkmenistans in die Weltgemeinschaft nach dem Wechsel der Grafik“, sagt der Asien-Experte Andrej Grosin. „Es gab auch keinen Wechsel der Prioritäten in Außenpolitik und Handel. Dabei sagen mir meine usbekischen Kollegen, dass es auch keine kommunikativen Vorteile gibt“, so der Experte.

Einer anderen Meinung ist der Politologe Ilgar Welisadse. Unter Berufung auf die Erfahrung Aserbaidschans sagte er, dass das Ziel der kasachischen Behörden die Annäherung an Europa sei. „Als wir zum lateinischen Alphabet wechselten, wurde die positive Erfahrung der Türkei berücksichtigt – dieser Schritt hat ihr geholfen, ins europäische linguistische Feld einzutreten“, sagte der Experte.

Allerdings wäre es kaum richtig, Kasachstan mit Aserbaidschan und der Türkei zu vergleichen, die 1928 unter Mustafa Kemal Atatürk von der arabischen Schrift zum lateinischen Alphabet wechselte. Aserbaidschanisch und Türkisch gehören zum oghusischen Zweig der Turksprachen. Nach dem Wechsel zum gleichen Alphabet war es für die Aserbaidschaner einfacher, Türkisch zu verstehen, die Sprache eines der wichtigsten Partner. Mit Kasachisch ist die Situation anders – es gehört zum kiptschakischen Zweig der Turksprachen und dem Türkischen kaum ähnlich.

Laut dem Politologen Arkadi Dubnow streben die kasachischen Behörden beim Wechsel zum lateinischen Alphabet nicht nach einer Annäherung an die Türkei und die Turkvölker. Dies hänge mit innenpolitischen Aspekten zusammen. Ein solcher Schritt würde Nasarbajew ermöglichen, die Unterstützung des Teils der Bevölkerung und Eliten zu bekommen, die sich von der „russischen Welt“ trennen wollen und die nationale Selbstidentität schätzen, so der Experte.