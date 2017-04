Moskau und Washington versuchen Antikrisendialog aufzunehmen

Es kommt wohl nicht zu einem Militärkonflikt zwischen Russland und den USA. Die Kontroversen um die Zukunft des syrischen Präsidenten Baschar Assad bleiben zwar bestehen, doch der Kreml und das Weiße Haus wollen den Dialog aufrechterhalten und Maßnahmen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen ergreifen.

© Sputnik/ Natalia Seliverstova Kreml enthüllt Details zu Putin-Tillerson-Treffen

Für Optimismus sorgt die Tatsache, dass Tillersons Moskau-Besuch überhaupt zustande gekommen ist. Russland trat in der vergangenen Woche aus dem bilateralen Memorandum über die Sicherheit der Flüge über Syrien aus dem Jahr 2015 aus. Juridisch bedeutet das, dass sich Moskau jetzt das Recht auf Gegen-Gewaltmaßnahmen vorbehält, falls Luftangriffe russische Soldaten bzw. russische Militärobjekte treffen. Doch weder Russland noch die USA sagten das Treffen ab. Beide Seiten beschlossen, weiter nach Möglichkeiten für einen Dialog zu suchen

Alarmierend ist noch etwas anderes: Trump ist der erste US-Präsident, mit dem Russland einen anderen Umgang pflegt als in der Vergangenheit. Moskau versuchte bisher immer, mit jedem neuen US-Präsidenten in den ersten ein bzw. zwei Jahren der Amtszeit einen Dialog aufzunehmen. Die Enttäuschung kam erst später wegen des Scheiterns des Neustarts. Jetzt hat sich die Situation geändert. Die Beziehungen zwischen dem Kreml und der Administration Trumps bekamen trotz gegenteiliger Erwartungen sofort einen konfrontativen Charakter. Beide Seiten verhalten sich nach den Mustern aus dem letzten Amtsjahr Obamas.

Die Syrien-Krise ist eher ein Symptom des Problems, als das Problem selbst. Im Laufe von anderthalb Jahren zeigte die russische Militäroperation drei prinzipielle Aspekte. Erstens ist jeder Versuch Russlands, ähnliche Rechte wie die USA einzufordern, auf harten Widerstand aus Washington gestoßen. Das Weiße Haus kann Moskau nicht verzeihen, dass es im Nahen Osten eine Operation mit Einsatz von Luftstreitkräften begann. Zudem bekämpfen Moskau und Washington den grenzübergreifenden Terrorismus nicht gemeinsam. Sie verhandeln darüber, wie man Zusammenstöße im syrischen Luftraum im Kampf gegen den IS vermeidet. Darüber hinaus halten die USA einen begrenzten Militärkonflikt mit Russland nicht mehr für ein unmögliches Szenario.

In dieser Situation ist das Fehlen eines Dialogs zu Beginn der Amtszeit Trumps alarmierend. Tillersons Besuch war eine Art Atempause für beide Seiten. Doch ohne zusätzliche Maßnahmen werden seine Ergebnisse eher als gescheitert gelten. Zwei Szenarien für die Entwicklung der russisch-amerikanischen Beziehungen sind möglich.

Ein positives Szenario: Die Seiten erkennen endlich die Realitäten in den bilateralen Beziehungen an. Moskau und Washington sprechen noch immer von einer Partnerschaft und tun so, als ob sich die Beziehungen auf dem Niveau vom Beginn der 2000er Jahre befinden. Doch in Wirklichkeit müssen sowohl Russland als auch die USA Maßnahmen ergreifen, um das Risiko nicht eines kalten, sondern eines heißen Kriegs zu minimieren.

Ein erster, wichtiger Schritt dafür ist, endlich eine Entscheidung zum Schicksal der Russland-Nato-Grundakte von 1997 zu fällen, weil sie die Nichtstationierung von großen Militärverbänden und Atomwaffen in Osteuropa garantiert. Polen legte bereits ein Veto gegen ihre automatische Verlängerung ein. Wodurch sie ersetzt werden könnte, ist unklar.

Darauf müssen folgende Dokumente folgen: Zur Senkung der Gefahr eines unbeabsichtigten militärischen Zusammenstoßes und über gegenseitige Verpflichtungen Russlands und der USA für den Fall eines Konfliktes mit Drittländern.

© AP Photo/ Dmitri Lovetsky Trumps Angriffsbefehl auf Syrien nicht gegen Russland gerichtet – Experte

Ein negatives Szenario ist das Totschweigen der Konfrontation im Falle ihrer Ausdehnung. Die Seiten werden bei offiziellen Gipfeln ihre Partnerschaft und die Absicht verkünden, die Beziehungen zu verbessern. Vor diesem Hintergrund wird es zur Eskalation der Rhetorik und militärischen Spannungen kommen. Früher oder später kann bei beiden Seiten tatsächlich das Risiko entstehen, sich gegenseitig zu prüfen bzw. feindlichen Handlungen zuvorzukommen.

Die heutigen russisch-amerikanischen Beziehungen sind in gewissem Sinne gefährlicher als die Kubakrise im Jahr 1962. Damals hatten die Sowjetunion und die USA die Gefahr eines Krieges begriffen und gingen auf einen Dialog ein. Jetzt folgt eine Krise auf die andere, doch keine der Seiten senkt die Spannungen und bewegt sich zum Verhandlungstisch. In diesem Kontext ist der Besuch Tillersons ein Versuch, einen Antikrisendialog aufzunehmen, weil es zwischen Russland und den USA wohl keine andere Verhandlungsagenda mehr gibt.