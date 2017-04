„Beweisen oder Klappe halten“: Wo bleiben US-Indizien gegen „Bösewicht Assad“?

Wie Johnson in einem Beitrag für die Samstagsausgabe der britischen Zeitung „The Telegraph“ schrieb, stehe Moskau auf der falschen Seite, weil keine Zweifel daran bestünden, dass für die Chemiewaffen-Attacke in Chan Scheichun in der Provinz Idlib syrische Regierungstruppen verantwortlich seien. Der Angriff soll von zwei syrischen Flugzeugen geflogen worden sein, die vom Flugplatz starteten, auf dem Chemiewaffen gelagert wurden. „Britische Wissenschaftler analysierten die Proben der Opfer des Angriffs. Es wurde die Existenz von Sarin bzw. einer Substanz festgestellt, die Sarin ähnelt“, sagte Johnson.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte einen Tag zuvor, dass im Kontext der Objektivität des Kontrollmechanismus der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) die Tatsache Fragen hervorruft, dass die beiden Arbeitsgruppen von Experten aus Großbritannien geleitet werden. Sie wurden zur Untersuchung des Flugplatzes Schairat eingeladen, von wo angeblich syrische Flugzeuge mit Giftgas-Bomben gestartet waren. Der Luftwaffenstützpunkt wurde als Bestrafung von den Amerikanern anschließend mit Tomahawk-Marschflugkörpern beschossen.

Doch die Briten weigerten sich aus irgendeinem Grund, den Flugplatz zu besichtigen und nach materiellen Beweisen der Präsenz von chemischen Geschossen zu suchen. „Wir halten es für unzulässig, die Situation aus der Ferne zu analysieren“, sagte Lawrow. Ihm zufolge soll eine objektive Untersuchung des Vorfalls von einer erweiterten Mission der Organisation für das Verbot chemischer Waffen und unabhängiger Experten erfolgen, die über einen vollständigen Zugang zum Ort des Vorfalls in Chan Scheichun und dem syrischen Flugplatz Schairat verfügen wird. Andernfalls entstehen große Zweifel, dass es keinen Auftrag für die britischen Experten gegeben hat.

VIDEO: Lawrow, Muallem und Sarif zu Giftgas- und Tomahawk-Attacken in Syrien

Kurz nach diesen Ereignissen sagte der russische Präsident Wladimir Putin, dass die Informationen über eine Chemiewaffenattacke in Syrien entweder eine im Voraus geplante Provokation oder eine Inszenierung mit einem konkreten Ziel war.

2013 haben Russland und die USA als Antwort auf die Bereitschaft Syriens, sich der Konvention für das Verbot chemischer Waffen anzuschließen und alle Giftstoff-Vorräte zu vernichten, eine Initiative gestartet, diesen Prozess unter der Schirmherrschaft der OPCW und bei völliger Unterstützung des UN-Sicherheitsrats zu organisieren. In kurzer Zeit wurden die Parameter dieses Verfahrens abgestimmt, ein spezieller Mechanismus der Ausfuhr der Giftstoffe aus Syrien ausgearbeitet. Im Laufe von etwas mehr als einem Jahr wurde von der Organisation in einem Bericht festgestellt, dass alle von den Behörden in Damaskus angegebenen chemischen Giftstoffe vernichtet wurden.

Allerdings tauchen jetzt im Westen immer wieder unbewiesene Berichte über einige Vorräte von Giftstoffen auf, die von Präsident Baschar al-Assad bzw. seinen Helfern angeblich verheimlicht wurden. So behauptete der 2013 aus Syrien geflohene General Saher as-Sakat plötzlich, dass die syrischen Behörden heimlich Chemiewaffen versteckten. Der geflohene General schwieg also aus irgendeinem Grund mehr als drei Jahre und beschloss ausgerechnet jetzt zu sprechen.

Laut Lawrow haben sämtliche Provokationen und Bestrafungsaktionen ein und dasselbe Ziel: die Maßnahmen zum Regimewechsel in Syrien zu intensivieren und Russland dazu zu zwingen, der maniakalischen Idee Washingtons zuzustimmen und das Assad-Regime endlich fallenzulassen. Dabei sollte man aber auch Putins klare Position verstehen, der mehrmals sagte, dass die Russen in Syrien nicht Assad persönlich, sondern das Völkerrecht und die legitime Macht im Lande verteidigen. Der einzige Weg, das Verhalten zum syrischen Präsidenten zu ändern, ist, durch eine unabhängige Untersuchung faktische Beweise des Chemiewaffen-Einsatzes durch seine Truppen zu finden. Man darf nicht das in den USA verbreitete Prinzip vergessen – „prove or shut up“.