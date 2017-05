US-Kongress will „russischen Einfluss“ mit Sonderausschuss bekämpfen

Nach Angaben der US-Parlamentarier nutzt Moskau Methoden wie „Terroranschläge, politische Morde, Manipulationen von Medien, Desinformationen und Finanzierung von Einflussagenten“, um die politische Situation zu seinen Gunsten zu verändern.

Laut dem Dokument werden unter „verdecktem russischen Einfluss“ Versuche verstanden, „Menschen bzw. ausländische Regierungen zu beeinflussen, die in enger Kooperation bzw. auf Anweisung der russischen Regierung oder Sicherheitsdienste erfolgen, wobei deren Teilnahme an dem Prozess negiert wird“. Zur Bekämpfung dieser Erscheinung soll ein neuer Ausschuss gebildet werden, dessen Aufgabe das Aufdecken und Veröffentlichen von Informationen über die verdeckten Aktivitäten Russlands, seiner Geheimdienste und Agenten ist.

Der Ausschuss verpflichtet sich, dem Kongress regelmäßig Berichte vorzulegen, die die Liste der Fälle, bei denen „verdeckter Einfluss“ ausfindig gemacht werden konnte, sowie die vom Ausschuss ergriffenen Maßnahmen und die Einschätzung ihrer Ergebnisse enthalten soll. Die Initiative gehört zum Paket der Haushaltsgesetze, die die Ausgaben der Staatsorgane bis zum Ablauf des Finanzjahres im September bestimmen sollen. Die Abstimmung zu diesen Gesetzen soll noch am 5. Mai erfolgen.

Der neue Haushalt enthält ebenfalls einen Punkt über die Verstärkung der obligatorischen Benachrichtigungen über russische Diplomaten, die in die USA einreisen. Der Kongress bittet das Außenministerium und das FBI den Verlauf der Reise der russischen Diplomaten zu verfolgen und über alle außerdienstlichen Auffälligkeiten zu berichten.

Darüber hinaus fordert der Kongress ebenfalls die verstärkte Kontrolle über die Erfüllung des Vertrags über den „Offenen Himmel“ (Open Skies) aus dem Jahr 1992 durch Russland und Weißrussland, laut dem die Unterzeichner sich verpflichteten, anderen Teilnehmern Luftaufnahmen von den eigenen Territorien zur Kontrolle der Erfüllung von Abrüstungsverträgen zu genehmigen. Der Kongress fordert von der Exekutive eine Überprüfung, ob solche Aufnahmen von Moskau, Tschetschenien, der russisch-georgischen Grenze, Kaliningrads und Weißrusslands zugänglich sind.

© Sputnik/ Vitaliy Podvitskiy Der Widerspruch über die russische Bedrohung in den USA

Die Initiative des US-Kongresses kommentierte Russlands Außenminister Sergej Lawrow:„Leider wirkt die von Obamas Administration gestartete russenfeindliche Kampagne in den USA noch heute nach“. Dem russischen Außenamtschef zufolge wird dies gemacht, um die russenfeindliche Karte im innenpolitischen Kampf in den USA zu nutzen, darunter von jenen, die die Ergebnisse der Wahl nicht akzeptieren konnten, die in völliger Übereinstimmung mit der US-Verfassung stattfanden.

„Wir hören verschiedene Vorwürfe am Rande der Hysterie gegen Russland für alle möglichen Todsünden. Wir sehen, wie der Kongress irgendwelche zwischenbehördliche Strukturen schafft, um sich mit der Untersuchung der russischen Bedrohung zu befassen, doch bislang haben wir keinen einzigen Fakt vernommen, der die Vorwürfe bestätigen würde. Wenn es Fakten gibt, kann man die besprechen, falls nicht, nehmen wir diese Kampagne ausschließlich als Propagandakampagne wahr, die auf das Erreichen von nicht besonders guten Zielen gerichtet ist“, so Lawrow.