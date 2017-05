Russland-USA: Gemeinsame Arbeitsgruppe nimmt zum Juli ihre Arbeit auf

Am besten sollten die zuständigen Experten alle technischen Aspekte dieser Arbeit noch vor dem für Juli in Hamburg angesetzten G20-Gipfel vereinbaren, an dessen Rande die Präsidenten beider Länder, Wladimir Putin und Donald Trump, sich zum ersten Mal treffen werden.

Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington erleben die schlimmste Krise seit Ende des 20. Jahrhunderts. Zwar wurden die drei bisherigen Telefonate Putins und Trumps im Allgemeinen positiv eingeschätzt, eine grundsätzliche Verbesserung der Beziehungen kommt aber immer noch nicht infrage.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wurde immerhin mit der Vereinbarung zur Bildung der Arbeitsgruppe gemacht.

„Diese Gruppe ist wirklich nötig“, zeigte sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im russischen Föderationsrat (Parlamentsoberhaus), Konstantin Kossatschjow, überzeugt. „Die schlimmste Entscheidung der amerikanischen Seite nach den Ereignissen in der Ukraine waren nicht die Sanktionen, sondern die Einstellung der Tätigkeit der bilateralen Präsidentenkommission.“ (Diese war auf Beschluss der damaligen Präsidenten Dmitri Medwedew und Barack Obama im Jahr 2009 gebildet worden.) „Das war ein wirksames Instrument zum Voranbringen der russisch-amerikanischen Beziehungen. Als ihre Arbeit unterbrochen wurde, blieben so gut wie keine Kooperationsmechanismen mehr übrig. Die Wiederbelebung des Mechanismus zur Entwicklung der gegenseitigen Beziehungen (…) ist ein sehr wichtiger Schritt vorwärts“, so Kossatschjow.

Auch in Washington weiß man diese Entscheidung hoch zu schätzen. Derzeit werden diverse technische Aspekte der künftigen Tätigkeit der bilateralen Arbeitsgruppe, ihre Zusammensetzung und Vollmachten intensiv erörtert. Es wird erwartet, dass ihre Co-Vorsitzenden der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow und sein US-Amtskollege Thomas Shannon sein werden.

Die nächste Verhandlungsrunde der Außenminister Lawrow und Tillerson findet am Mittwoch in Fairbanks in Alaska statt.