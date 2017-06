Ukraine: Bewaffnetes Volk im Hinterhalt

So kam ein Einwohner von Wyschgorod in seiner Wohnung ums Leben. „Der Mann soll in der Küche mit einer Handgranate gespielt haben, die anschließend explodierte und der Mann starb“, sagte ein Polizeivertreter.

Da stellt sich die Frage – woher kommt die Granate? Gefunden! Eine Frau von der Straßenreinigung fand in Kiew eine Handgranate des Typs RGD-5 in einem Gebüsch nahe einem Wohnhaus. In Kramatorsk hat ein Kind auf einem Schulgelände einen Korb mit 14 Handgranaten entdeckt – jeweils sieben RGD-5- und F-1-Granaten. In Mariupol wurde neben einer Schule eine F-1-Granate im Gras entdeckt.

Die Waffen werden von Urlaubern gebracht, via Bekannte übergeben, per Post geschickt. Ein 19-jähriger Kämpfer des Rechten Sektors aus dem Dorf Nowogrodowka versuchte, per Express-Post ein Paket mit Patronen und Granaten nach Hause zu schicken.

In Charkow wurden Grenzsoldaten festgenommen, die aus dem Gebiet der Antiterroroperation Handgranaten RGD-5 und F-1 sowie andere Waffen mitnahmen. Ein Mitarbeiter des Dienstes für Notstandsituationen, der an der Räumung von Gebieten nach Explosionen von Waffenlagern teilnahm, hat aus dem Dorf Werbowka im Gebiet Charjkow zwölf Säcke mit Munition mitgenommen. Anfang Mai wurde in Odessa, Chmelnizk und Tschernowzy ein Untergrund-Handelsnetz aufgedeckt, zu dessen Arsenalen Gewehre, Granatwerfer, Pistolen, Granaten, rund 5000 Patronen und andere Munition gehörten.

Das Highlight der Frühling-Sommer-Saison 2017 waren die Verteidigungshandgranate F-1 und die Distanz-Handgranate RGD-5. Oft werden auch leichte Panzerbüchsen eingesetzt. Im Gebiet Charkow hat ein Unbekannter den Hof eines Privathauses mit Granaten beworfen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich bei Mariupol.

Der private Waffenhandel in der Ukraine ist sehr verbreitet. Sie werden auf dem Markt wie Kartoffeln gekauft. Ein 46-jähriger Einwohner des Dorfes Schorawka im Gebiet Kiew kaufte eine RGD-5-Granate auf dem Markt für 200 Griwnas. Er kam am 6. Juni mit der Granate zu seiner Schwester, um Beziehungen zu klären. Die Frau wurde mit Splitterverletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht.