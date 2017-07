Nato-Tage in der Ukraine: Placebos für das Volk

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hatte zwar keine Einladung zum G20-Gipfel in Hamburg bekommen, musste aber nicht lange auf ein für ihn erfreuliches Ereignis warten. Das soll offenbar die Stimmung der ukrainischen Regierung angesichts der Tatsache heben, dass die G20-Staats- und Regierungsoberhäupter in Hamburg das Thema Ukraine ohne Beteiligung Kiews besprachen.

© Sputnik/ Mikhail Palintschak Ukraine rückt weiter an Nato heran

Nato-Generalsekretär Stoltenberg eröffnete in Kiew das neue Gebäude der Nato-Vertretung. Die Vize-Premierministerin und Ministerin für europäische und euroatlantische Integration der Ukraine, Iwanna Klympusch-Zynzadse, die an der Eröffnungszeremonie teilnahm, schrieb auf Facebook, dass es sich um eine „einzigartige Vertretung“ handelt. Kiew hat seit 20 Jahren den Status eines besonderen Partners der Nato. Zudem schrieb sie, dass kein anderes Partnerland solch eine „vollumfängliche Vertretung“ der Allianz besitze.

Die Nato-Tage in der Ukraine finden nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch am Schwarzen Meer statt. Nach dem Verlust der Krim laufen in der bei Touristen sehr beliebten Gegend um Odessa die Vorbereitungen auf das Militärmanöver „Sea Breeze” der Nato und der Ukraine. Wie im Fall der Nato-Vertretung wird bei dem Manöver ebenfalls ein Jubiläum gefeiert, es sind die 15. Militärübungen seit 20 Jahren.

Zudem wurde vor wenigen Tagen der neue Ukraine-Beauftragte der USA, Kurt Volker, vorgestellt. Laut vielen Experten wird er die euroatlantischen Bestrebungen der Ukraine voranbringen – es herrscht also Honeymoon zwischen Kiew und der Nato.

Das Streben nach dem Nato-Beitritt wurde von der ukrainischen Führung vor fast zehn Jahren angekündigt, in der Amtszeit von Viktor Juschtschenko, lange vor den Ereignissen auf der Krim und im Donezbecken. Damals wurde ein Abkommen zur Annahme einer Roadmap für den Nato-Beitritt unterzeichnet.

Die aktuellen Nato-Tage in der Ukraine haben gezeigt, wie weit die Integration in den vergangenen Jahren vorangegangen ist. Ein „vollwertiges Nato-Büro“ in Kiew statt einer vollwertigen Kooperation, Nato-Truppen in Odessa , ein Scheck über 40 Millionen Euro. Wann die Ukraine die Roadmap zum Nato-Beitritt bekommen wird – darüber schweigen allerdings alle ganz diplomatisch.

Wir werden Augenzeugen eines Rollenspiels – die Nato tut so, als ob sie die Ukraine vor dem Hintergrund der „russischen Aggression“ nicht im Stich lässt. Kiew tut so, als ob alles nach Plan verläuft, die ukrainische Öffentlichkeit bekommt Placebos – den Glauben daran, dass „der Westen uns helfen wird“.

Beim Ablegen der sowjetischen Vergangenheit bleibt Kiew seinem sowjetischen Denken treu. Nur die führende Rolle des sowjetischen Generalsekretärs wird nun einem anderen Generalsekretär überlassen – dem der Nato.