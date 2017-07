Dies kann demnach geschehen, sollten die USA die Besprechung der Frage hinsichtlich des beschlagnahmten diplomatischen Eigentums nicht wiederaufnehmen und keine gegenseitig vorteilhafte Tagesordnung der Konsultationen erstellen wollen.

Laut dem stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow widerspricht die US-Sanktionspolitik den Aufgaben zur Verbesserung der Beziehungen und basiert auf rechtswidrigen Herangehensweisen.

„In den internationalen Beziehungen darf es keinen Platz für solche Erscheinungen geben. Wir werden uns mit den USA niemals in Bezug auf die Sanktionen einigen. Sie meinen, dass dies eine legitime Methode bei der Steuerung von internationalen Angelegenheiten sei, wir sind indes von ihrer Rechtswidrigkeit überzeugt. Was unsere Reaktion betrifft, so werden wir reagieren. Dass wir auf die rechtswidrige Besitzergreifung unseres Eigentums nicht reagiert haben, bedeutet nicht, dass dies in Zukunft nicht geschehen wird“, sagte Sergej Rjabkow.

Russland hat die Teilnahme am Treffen mit US-Vizeaußenminister Thomas Shannon offiziell bislang weder bestätigt noch dementiert. Laut Quellen in russischen diplomatischen Kreisen wird die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, beim Pressebriefing Auskunft über den entsprechenden Beschluss geben.

Washington hat derweil bereits mit der Vorbereitung auf das bevorstehende Treffen begonnen, wie vom Pressedienst des US-Außenministeriums berichtet wurde. Laut der Sprecherin der US-Botschaft in Moskau, Maria Olson, sollen Fragen der bilateralen Beziehungen besprochen werden.

„Geplant ist, unser Zusammenwirken mit der russischen Regierung zu erörtern und die Möglichkeiten zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und Russland zu analysieren“, sagte die Vertreterin der US-Botschaft in Moskau.

Die vorherige Gesprächsrunde war für den 23. Juni geplant, doch nach der Verabschiedung eines neuen Sanktionspakets gegen Russland verzichtete Moskau auf die Teilnahme an den Verhandlungen.

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und den USA wurden im Dezember 2016 erheblich auf die Probe gestellt. Die Obama-Administration wies damals 35 russische Diplomaten aus und beschlagnahmte zwei Objekte der russischen Botschaft in Washington und New York. Moskau fordert die Rückgabe des Eigentums. Zudem könnte Russland Gegenmaßnahmen ergreifen. Wie zuvor berichtet wurde, erwägt Moskau die Ausweisung von 30 US-Diplomaten sowie Sanktionen gegen US-Eigentum in Russland. Es könnte sich um ein Haus in Serebrjany Bor und Lagerräume in Moskau handeln.

Laut dem ehemaligen Vizegeneralsekretär der UNO, Sergej Ordschonikidse, ist Moskau zur Besprechung aller bilateralen Fragen bereit, gleichzeitig soll aber der Streit um das diplomatische Eigentum gelöst werden. Falls die Frage hinsichtlich der Rückgabe des russischen Eigentums und der Einstellung des Drucks auf russische Diplomaten erörtert werden sollte, werde Russland entgegenkommen, andernfalls könnte Moskau auf die Konsultationen verzichten.