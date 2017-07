Wirtschaftsdialog USA-China nimmt politische Konturen an

In Washington ist ein Wirtschaftsdialog zwischen den USA und China gestartet worden. Vor den Gesprächen unter dem Titel „U.S.-China Comprehensive Economic Dialogue“ hatten die Seiten ihre Auseinandersetzungen in Bezug auf Nordkorea und den Export chinesischen Stahls ausgeklammert, schreibt die „Nesawissimaja Gaseta“ am Donnerstag.