Ein neuer John für Moskau: Neuer US-Botschafter soll Beziehungen aktiver gestalten

US-Präsident Donald Trump hat in einer wichtigen Personalie in Bezug auf Russland offenbar eine Entscheidung getroffen. Den Botschafterposten in Moskau soll John Huntsman übernehmen, schreibt die Zeitung „Iswestija“ am Donnerstag.

Die von der Zeitung befragten russischen und amerikanischen Experten erläuterten, dass sich Trump ausgerechnet für den früheren Gouverneur des Bundesstaates Utah entschieden habe, weil er den Respekt sowohl der Republikaner als auch der Demokraten genieße und sein großes Können als Diplomat bewiesen habe.

© AP Photo/ Evan Vucci Trump ernennt neuen US-Botschafter für Russland

Trump hatte gleich nach seinem Amtsantritt im Januar zu verstehen gegeben, dass er die Botschafter in den für Washington wichtigsten Ländern ersetzen will. Ursprünglich wurde in den Medien viel über den großen Russland-Kenner Thomas Graham geschrieben, aber unter den Bedingungen des „Krieges gegen russische Hacker“ musste Trump Vorsicht walten lassen und einen Kompromisskandidaten ernennen, der früher keine Kontakte mit Russland hatte.

Jetzt soll der US-Senat Huntsmans Kandidatur billigen. Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass die Gesetzgeber über alle von Trump vorgeschlagenen Kandidaten sehr lange debattieren. So dauerte beispielsweise die Diskussion über die Ernennung Rex Tillersons zum Außenminister mehr als vier Stunden. Aber Huntsman hat gute Chancen: Selbst der ehemalige Botschafter in Moskau, Michael McFaul, der Trumps Administration oft kritisiert, begrüßte seine Entscheidung. „Ich habe diesen Job geleibt. Ich hoffe, Sie werden ihn auch lieben“, schrieb er auf Twitter.

„Huntsman ist ein erfahrener Mann, der sowohl von den Republikanern als auch von den Demokraten unterstützt wird. Botschafter in Singapur war er unter George Bush Sr., Botschafter in China unter Barack Obama. Er hat große Erfahrungen und gehört der Mormonengruppe an, die in der Republikanischen Partei ziemlich einflussreich ist“, sagte der Politologe Jewgeni Mintschenko. „Mit anderen Worten: Er ist ein erfahrener Politiker, der sich als ‚gemäßigter Falke‘ bezeichnen lässt.“

Der Leiter der US-amerikanischen Denkfabrik Hudson Institute, Richard Weitz, verwies auf Huntsmans große Erfahrungen als Botschafter. „Die Hauptsache ist, dass Huntsman nie etwas mit den Skandalen um Russland zu tun hatte. Deshalb wird der Senat seine Kandidatur problemlos billigen. (…) Dabei ist Huntsman sehr einflussreich aus politischer Sicht und hat ein positives Image in den Medien“, so der Experte.

Anders Aslund vom Atlantic Council sagte, Huntsman sei „einer der größten Profis, die man zum Botschafter ernennen kann. Ich denke, Trump hat sich gerade deswegen für ihn entschieden. Huntsman ist ein Republikaner mit liberalen Neigungen. Meines Erachtens wird er die russisch-amerikanischen Beziehungen hart, aber ohne Skandale managen.“

Juri Rogulew von der russischen Stiftung für USA-Studien „Franklin Roosevelt“ nannte den neuen Botschafter „einen Profi, der die Anweisungen erfüllen wird, die er vom Präsidenten und dem Außenminister bekommt“. Seine politischen Ansichten seien dabei „nebensächlich, aber angesichts des aktuellen Zustandes der russisch-amerikanischen Beziehungen hätte Trump keinen Kandidaten bestimmen können, der absolut positiv zu Russland eingestellt wäre“.

Dieser Meinung stimmte auch der Präsident des russischen Instituts für USA- und Kanada-Studien, Valeri Garbusow, zu. „Das ist eine Person, die den Kurs der US-Administration befolgen wird. Als echter Berufsdiplomat wird er keine eigene Linie voranbringen. Huntsmans wichtigste Aufgabe ist, Kontakte zu knüpfen. Er wird zu einem ‚Hebel‘, um das konstruktive Zusammenwirken von Moskau und Washington zu fördern – selbst in der Situation, die aktuell entstanden ist“, so der Experte.