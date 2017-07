Nach Fiasko mit Trump: Moskau muss nun auf Europa setzen

Die so gut wie feststehende Verschärfung der Russland-Sanktionen durch den US-Kongress, die den Vektor der US-Politik gegenüber Moskau auf Jahre hinaus bestimmen wird, wird eine neue Phase in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen zur Folge haben, schreibt die Zeitung „Kommersant“ am Dienstag.

Die negative Reaktion der Europäer auf das Vorgehen Washingtons, die nicht Opfer eines fremden geopolitischen Krieges werden wollen, zeugt davon, dass die in Russland populäre Debatte über den Westen als ein einheitliches Ganzes im Grunde sinnlos wird. Zwar ist die Alte Welt für Russland alles andere als Freund, aber die Entscheidung der amerikanischen Gesetzgeber legt eine klare Grenze innerhalb des euroatlantischen Raums.

Wenn man bedenkt, dass sich der Westen, der bis zuletzt solidarisch in Bezug auf Russland war, jetzt gespalten hat, müsste Moskau die amerikanische und die europäische Richtung seiner Außenpolitik separat entwickeln und sie im Grunde neu formulieren.

Was Amerika angeht, so ist es wohl nicht mehr wichtig, wo und wann sich die Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump treffen und wie lange sie miteinander reden werden. Unwichtig ist auch, was Trump danach auf seiner Twitter-Seite schreibt. Denn der vom US-Kongress vorangebrachte Gesetzentwurf schreibt dem Präsidenten im Grunde eine Statistenrolle zu – die Zukunft der russisch-amerikanischen Beziehungen hängt von ihm kaum noch ab.

Im Grunde dürfte Moskau jetzt auch das künftige Schicksal Trumps als Politiker egal sein – ob ihm beispielsweise ein Amtsenthebungsverfahren droht oder nicht. Denn, wie gesagt, der Vektor der amerikanischen Russland-Politik steht bereits fest.

Warum ist das aber so passiert? Die aktuelle Katastrophe in den russisch-amerikanischen Beziehungen wurde durch eine ganze Kombination von ungünstigen Faktoren ausgelöst. Erstens gab es in der Geschichte der USA bisher keine Situationen, in denen der Präsident gleich seit seinen ersten Tagen im Amt ums politische Überleben kämpfen musste. Zweitens war Trump als Präsident einfach nicht bereit zu einem langfristigen innenpolitischen Kampf. Zudem ist er unfähig, ein richtiges Team zu bilden, und lässt immer neue Schläge seiner Gegner durch.

Drittens wurde nicht China, das in Übersee lange als größte Gefahr gegolten hatte, sondern Russland zum bösesten Feind Amerikas erklärt. Und schließlich konnte Trump als Unternehmer, aber nicht als Politiker, nicht verstehen, warum Amerika die Beziehungen mit Moskau braucht. Warum er für diese Beziehungen kämpfen sollte, besonders wenn man bedenkt, dass Russland nicht zu den wichtigsten Partnern der USA gehört, dass von Russland keine Arbeitsplätze in den USA abhängen, wobei die Geopolitik für den Milliardär ein abstraktes und kaum verständliches Ding ist.

Am Ende des Tages entpuppte sich Trump, mit dem man in Moskau große Hoffnungen auf einen neuen „Neustart“ in den Beziehungen mit Washington verbunden hatte, als unwichtig für diese Beziehungen. Und in dieser Situation könnte für Russland eine Intensivierung seiner Europa-Politik zu einer guten Chance werden. Im Unterschied zu den USA hat die EU große Wirtschaftsinteressen in Russland, und ihre Politiker sind trotz ihrer ganzen Härte hochprofessionell und vorhersagbar – man muss ihnen jedenfalls nicht erklären, warum Moskau so wichtig ist.

Wenn Russland die vorlauten europäischen Marginalen aufgibt und auf die Beziehungen mit dem europäischen Teil der euroatlantischen Gemeinschaft setzt, würde es für sich den Westen retten, auch wenn ihm Amerika verlorengeht.