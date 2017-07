Malorossija zwingt zu erneutem Gespräch über die Ukraine

Die Staats- und Regierungschefs des Normandie-Quartetts (Russland, Deutschland, Frankreich und die Ukraine) haben am Montag zwei Stunden lang miteinander telefoniert, konnten jedoch keine konkreten Vereinbarungen treffen, schreibt die Zeitung „Kommersant“ am Dienstag.

Es wurde lediglich die Absicht geäußert, endgültige Schritte zur Sicherheit abzustimmen und die Arbeit an der Umsetzung der Minsker Abkommen fortzusetzen.

Wie es im Pressedienst des ukrainischen Präsidenten hieß, betonten die Seiten die große Bedeutung des vollständigen Waffenstillstandes, des Abzugs der schweren Waffen und der Trennung der Seiten mit einer 24/7-Überwachung durch die Beobachtermission der OSZE.

Mit anderen Worten: Es wurde alles das wiederholt, worüber schon früher gesprochen wurde. Die Mitteilung des Kremls war noch kürzer. Darin hieß es, dass die Seiten die Meinungen zur Situation im Südosten der Ukraine vor dem Hintergrund der andauernden Zuspitzung austauschten und weitere Kontakte, darunter auf höchster Ebene, vereinbarten.

In der zweiten August-Hälfte soll ein Treffen der außenpolitischen Berater des Normandie-Formats stattfinden, teilte der Pressedienst Poroschenkos mit. Der ukrainische Staatschef beharrte wie früher auf der Entsendung einer UN-Friedensmission in das Konfliktgebiet und der „unverzüglichen Freilassung aller Geiseln, darunter jener, die illegal in Russland festgehalten werden, darunter Oleg Senzow und Roman Suschtschenko“.

„Zudem wurde bei dem Telefonat ausführlich der so genannte Macron-Plan besprochen – ein Plan der kleinen Schritte zur Gewährleistung der Sicherheit im Donezbecken“, so eine „Kommersant“-Quelle: „Zu den wichtigsten Schritten gehören dabei der Waffenstillstand und die Trennung der Truppen.“

Die Faktoren, die den Verhandlungsprozess bremsen, bleiben unverändert – die Seiten können keine Einigung bei der Frage erzielen, welche Punkte der Minsker Abkommen als erste umgesetzt werden sollen – die der Sicherheit oder die der politischen Regelung. Laut einer Quelle aus Kiew wollte Putin politische Forderungen zur Durchführung der Wahlen in einzelnen Regionen der Gebiete Donezk und Lugansk in die Roadmap aufnehmen, worauf Poroschenko sagte, dass es bis zur Gewährleistung der völligen Sicherheit in diesen Gebieten keine Wahlen geben werde.

„Russland fordert, dass die Ukraine gemäß den Minsker Abkommen Gesetzesnormen zur Amnestie, den Wahlen und dem Sonderstatus vorlegt. Ohne das ist ein Dialog Kiews mit den Republiken unmöglich“, sagte der Leiter des Zentrums für politische Konjunktur, Alexej Tschesnakow, zur Position Moskaus.

Der Hintergrund der Telefongespräche war nicht einfach. Der Chef der selbst ausgerufenen Volksrepublik Donezk, Alexander Sachartschenko, berichtete vor einer Woche von Plänen zur Bildung eines neuen Staates mit dem Namen Malorossija (Kleinrussland), der sich auf dem Territorium der jetzigen Ukraine befinden soll. Moskau und die Vertreter der Volksrepublik Lugansk distanzierten sich zwar von dieser Initiative, sie wirkte sich jedoch auf den diplomatischen Prozess aus. Laut einer Quelle aus der Administration Poroschenkos verurteilten Angela Merkel und Emmanuel Macron diese Idee und bezeichneten sie als unzulässig. Putin versicherte, dass der Kreml mit den Plänen zur Gründung von Malorossija nichts zu tun habe.

„Die Reaktion von Paris und Berlin auf die Verkündigung über Malorossija zeigt, dass das Interesse am Thema der Regelung der Situation in der Ukraine wieder gestiegen ist“, sagte der Vertreter der Volksrepublik Lugansk bei den Verhandlungen in Minsk, Wladislaw Deinego. „Über die Ukraine wurde viel am Rande des G20-Gipfels gesprochen, doch auf diese Gespräche folgte nichts Konkretes. Meines Erachtens ist es noch zu früh, das Thema Malorossija anzuschneiden, doch es ist eine gewisse Dynamik zu erkennen“, so Deinego.