USA will Krieg gegen Nordkorea – Russlands Militärstärke wird dies verhindern

Die Administration in den USA ändert sich zwar, doch der Umgang mit Moskau bleibt unverändert. Der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, Joseph Dunford, bezeichnete Russland bei einer Sicherheitskonferenz in Aspen erneut als große Bedrohung. Das gleiche sagte er über Nordkorea, schreibt die „Nesawissimaja Gaseta“ am Dienstag.