Die jüngste Kürzung der Ölförderung im Rahmen des so genannten Abkommens OPEC+ hat wider Erwarten nicht zu einem Preisanstieg für das „flüssige Gold“ geführt, schreibt die „Nesawissimaja Gaseta“ am Dienstag.

Die Teilnehmer dieses Abkommens konnten sich gestern bei einem Treffen in St. Petersburg bei der Einschätzung der eigenen Disziplin nicht einigen. Der russische Energieminister Alexander Nowak hatte im Juni die Erfüllung der Vereinbarung auf 98 Prozent geschätzt, doch der Ölminister Kuwaits, Essam al Masruk, nannte die Zahl von 90 Prozent. Wenn es um 1,8 Millionen Barrel pro Tag geht, ist der Unterschied von acht Prozent durchaus wichtig für die Situation auf dem Markt.

© Foto: U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Bill Colclough US-Kongress opfert für weitere Russland-Sanktionen die eigene Ölindustrie

Aber nicht nur die mangelhafte Disziplin der Teilnehmer der OPEC+ oder die schwache Kontrolle sind der Grund, warum sie jetzt unzufrieden sind: Die vereinbarten Maßnahmen erwiesen sich als ungenügend, um die Preise steigen zu lassen: Nach der Einigung im Dezember 2016 kletterten sie zwar auf 55 Dollar pro Barrel, jetzt liegen sie aber bei 48 Dollar.

Laut dem „Wall Street Journal“ traf sich der saudische Ölminister Khaled al Falih in St. Petersburg mit Vertretern der Länder, die die Ölförderung nicht genügend reduziert hatten.

Riad ist mehr als viele andere Länder an hohen Ölpreisen (mindestens 60 Dollar pro Barrel) interessiert, denn nur dann könnte es fünf Prozent der Aktien des staatlichen Konzerns Saudi Aramco für 100 Milliarden Dollar verkaufen. Dafür sind die Saudis bereit, nicht nur weniger „flüssiges Gold“ zu fördern, sondern auch ihren Ölexport auf 6,6 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen. Die Erstplatzierung der Wertpapiere an der Börse ist für das zweite oder dritte Vierteljahr 2018 anberaumt.

Aber auch andere Teilnehmer des Abkommens sind aus verschiedenen Gründen an höheren Ölpreisen interessiert. Russland kann immer noch nicht seine Stagnation überwinden, und in Venezuela hängt von den Einnahmen aus dem Ölexport die Zukunft des Präsidenten Nicolás Maduro ab. Nicht zuletzt deswegen waren ausgerechnet Moskau und Caracas die ersten, die Riads Initiative zur Verlängerung des aktuellen Abkommens über März 2018 hinaus befürworteten.

Gestern wurde eine weitere wichtige Erklärung abgegeben.

„Wir OPEC-Mitglieder haben zum ersten Mal in der Geschichte den amerikanischen Produzenten die Hand gereicht und Kontakt mit ihnen aufgenommen“, sagte OPEC-Generalsekretär Mohammed Barkindo. „Unser Ziel ist, unsere Prozesse und Geschäftsmodelle, unsere Prognostizierungsmethoden besser zu verstehen (…) und letztendlich unseren Dialog im Energiebereich zu entwickeln, wie wir das auch mit Russland gemacht haben.“

Die Schieferölförderung in den USA gilt als einer der wichtigsten Gründe für den Einsturz der Ölpreise 2014. Außerdem wurde 2015 noch unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama zum ersten Mal seit vielen Jahren der Ölexport genehmigt.

Laut Expertenprognosen könnten die USA im Falle der wachsenden Schieferölproduktion zu einem der weltweit größten Ölexporteure aufsteigen. Die Beratungsfirma PIRA Energy Group sagte voraus, dass die Amerikaner bis 2020 etwa 2,25 Millionen Barrel Rohöl ins Ausland verkaufen könnten, was viermal mehr als 2016 wäre. Voraussichtlich werden in diesen Jahren mindestens 25 Milliarden Dollar in die Ölförderung investiert.

Die Amerikaner haben ihr eigenes Interesse an hohen Ölpreisen: Denn nur bei mindestens 50 Dollar pro Barrel wird die Schieferölförderung rentabel. Selbst bei den aktuellen 45 bis 48 Dollar müssen viele Projekte auf diesem Gebiet geschlossen werden.