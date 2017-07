Saakaschwili nun staatenlos – Rückkehr aus den USA nicht möglich

Saakaschwili habe falsche Angaben bei der Einbürgerung gemacht. Das sei der Grund des Entzugs der ukrainischen Staatsangehörigkeit, so eine dem ukrainischen Migrationsdienst nahestehende Quelle. Die Staatsbürgerschaft der Ukraine könne nicht Personen gewährt werden, die in anderen Ländern schwere Straftaten begangen haben, die vor Gericht verfolgt werden.

„Saakaschwili gab nicht an, dass in Georgien gegen ihn Strafverfahren eingeleitet wurden und dass ein Gericht in Tiflis seine Festnahme angekündigt hat. Er hat die ukrainischen Behörden angelogen. Als der Betrug offensichtlich wurde, wurde ihm die Staatsbürgerschaft entzogen. Seit diesem Zeitpunkt ist Saakaschwili staatenlos“.

Er sei momentan in den USA auf und könne jetzt nicht mehr in die Ukraine zurückkehren, weil er keine gültigen Einreisedokumente habe.

Laut einer Quelle in der ukrainischen Präsidialadministration verstößt der Erlass des Präsidenten über den Entzug der Staatsbürgerschaft Saakaschwilis nicht gegen die so genannte Konvention zur Senkung des Niveaus der Staatenlosigkeit. Darin sehe der Artikel 8 den Entzug der Staatsbürgerschaft im Falle des illegalen Erhalts vor.

Dem Kiewer Politologen Viktor Ukolow zufolge punkten die Oppositionellen in der Ukraine von diesem Beschluss. Saakaschwilis Popularitätswerte in Höhe von drei Prozent gehen jetzt wohl an die Opposition. Dazu gehören die Radikalen-Partei und die Batjkiwschtschina-Partei von Julia Timoschenko. „Für Präsident Petro Poroschenko stellte Saakaschwili keine Gefahr wegen seiner niedrigen Popularitätswerte dar“, so Ukolow. Timoschenko sagte indes, dass der Entzug der Staatsbürgerschaft Saakaschwilis ein weiterer Schritt in Richtung Diktatur.

Auch Saakaschwilis Mitstreiter in Georgien reagierten negativ auf diese Nachricht. „Wir machen alle gesunde Kräfte in der Ukraine mobil, um eine würdige Antwort auf diesen Beschluss des neuen ‚Janukowitsch‘ – Petro Poroschenko – zu geben“, sagte der ehemalige stellvertretende georgische Generalstaatsanwalt Dawid Sakwarelidse. Die Vorsitzende der Partei Saakaschwilis „Vereinte Nationale Bewegung“, Tinatin Bokutschajewa, gab zu verstehen, dass die Erklärungen Kiews jeglicher Grundlage entbehren.

„Der Beschluss der ukrainischen Behörden verstößt gegen eine grundlegende Völkerrechtsnorm – man darf einen Menschen nicht ohne jegliche Staatsbürgerschaft lassen“, kritisierte sie. „Saakaschwili wurde die georgische Staatsbürgerschaft entzogen. Nach dem Entzug der ukrainischen Staatsbürgerschaft wird er staatenlos. Laut dem Völkerrecht ist das unzulässig.“

Einer der führenden Kräfte der „Vereinten Nationalen Bewegung“, Lewan Beschaschwili, erinnerte daran, dass Poroschenko in der vergangenen Woche in Georgien zu Besuch war. Poroschenko soll sich geheim mit dem faktischen Oberhaupt Georgiens, dem Oligarchen Bidsina Iwanischwili, getroffen haben. Bei diesem Treffen sei der Entzug der ukrainischen Staatsbürgerschaft Saakaschwilis beschlossen worden, so Beschaschwili.

Der georgische Ex-Präsident war 2015 zum Gouverneur von Odessa ernannt worden. Nach etwa einem Jahr trat er von diesem Amt wieder zurück. Er warf Poroschenko vor, zwei Oligarchen-Clans in der Region Odessa zu unterstützen.