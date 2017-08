Chinesische Armee in Paradebereitschaft versetzt

China begeht am 1. August den 90. Jahrestag der Gründung der Volksbefreiungsarmee. Aus diesem Anlass fand gestern eine gigantische Militärparade statt, schreibt die russische Zeitung "Kommersant" am Dienstag.

Üblicherweise werden solche Paraden in Peking ausgetragen, diese fand jedoch auf einem Übungsgelände in der Provinz Innere Mongolei statt. Laut der Nachrichtenagentur Xinhua wurde dieser Austragungsort gewählt, damit die Soldaten „wie von der Hitze der Schlacht erfasst aussehen“.

© REUTERS/ Damir Sagolj Xi Jinping: China muss stärkste Armee aller Zeiten aufstellen

An der Parade nahmen mehr als 12 000 Militärs teil, und nach ihrem Umfang war sie wohl nur mit der Parade vom 3. September 2015 vergleichbar, als die Volksrepublik zum ersten Mal einen Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg gefeiert hatte. Auch nach ihrer Form war sie seit 1981 beispiellos, als der „Architekt“ der chinesischen Reformen, Deng Xiaoping, der erst kurz zuvor zum Vorsitzenden des Zentralen Militärrats ernannt worden war, eine Parade mit etwa 100 000 Teilnehmern abnahm. Damit habe er zeigen wollen, wie fest er die Militärmacht nach seinem Sieg gegen die innere Opposition in seinen Händen halte, die die Ideen Mao Zedongs propagierte.

„Diese Veranstaltung demonstriert die Verbindung des Führungspolitikers zu den Streitkräften, seine Zugehörigkeit zu den Streitkräften, auf die er sich stützt“, sagte Wassili Kaschin vom russischen Institut für Orientalistik. „De facto zeigte Xi Jinping, dass er, wie auch Deng Xiaoping, seinen Posten des Vorsitzenden des Zentralen Militärrats als den Schlüsselposten betrachtet.“

Der Experte erinnerte daran, dass Deng Xiaoping im Laufe von etwa 15 Jahren, in denen er über das Reich der Mitte regierte, manchmal seine Posten wechselte, am längsten aber ausgerechnet an der Spitze des Zentralen Militärrats stand, denn die Kontrolle über die Armee war nach seiner Auffassung besonders wichtig für den Verbleib an der Machtspitze und auch für seine Reformen.

Politisch ist die Volksbefreiungsarmee zwei Zentralen Militärräten (dem parteilichen und dem staatlichen) unterstellt, deren Zusammensetzung identisch ist. Bei jedem Machtwechsel wird der neue Generalsekretär der Kommunistischen Partei (sprich Staatschef) gleichzeitig zum Vorsitzenden der Zentralen Militärräte ernannt. Xi Jinping bekleidet alle diese Posten seit dem 15. November 2012.

Bei der Militärparade wurden etliche Typen der neuen Militärtechnik präsentiert, von denen einige zuvor noch nie dem Publikum gezeigt worden waren. Besonders wichtig für die chinesische Führung war, dass die Welt die neue Interkontinentalrakete DF-31AG auf einer mobilen Plattform gesehen hat, die derselben Klasse wie das russische Topol-M-Modell angehört. Ihre Reichweite beträgt laut offiziellen Quellen 11 200 Kilometer. Außerdem nahmen an der Parade insgesamt 129 Kampfjets, darunter das neueste Modell J-16 Shenyang und die „unsichtbare“ Maschine J-20 Chengdu der fünften Generation teil, die mit den russischen Su-30SM und T-50 konkurrieren wird.

Am Boden kamen 571 Maschinen zum Einsatz, insbesondere mobile Fla-Komplexe HQ-22 und HQ-9B. Beide können sie moderne funkelektronische Abwehrmittel überwinden und gegnerische Flugzeuge sowie Marschflugkörper abschießen.

Für Xi Jinping war diese Parade ein wichtiger Schritt auf dem Wege zu dem für Herbst anberaumten 19. Parteitag der Kommunistischen Partei. Laut informellen, aber seit mehr als 20 Jahren eingehaltenen Regeln soll dabei das Politbüro wesentlich erneuert werden. Es wurde erwartet, dass der Staatschef zwei jüngere Politiker ins Politbüro einführt, die 2022 ihn und den Premier Li Keqiang ablösen könnten. Allerdings könnte Xi Jinping diese Tradition auch brechen und auch nach 2022 weiter an der Macht blieben. Erst vor wenigen Wochen hat eine innerparteiliche Anti-Korruptions-Ermittlung gegen den früheren Vorsitzenden des städtischen Parteikomitees von Chongqing, Sun Zhengcai, begonnen, der als möglicher Nachfolger Xi Jinpings gegolten hatte. Zhengcais Entlassung könnte davon zeugen, dass der Staatschef seine persönlichen Pläne zur Entwicklung der Volksrepublik über die innerparteilichen Absprachen und die Autorität seiner Vorgänger auf diesem Posten stellt. Und gerade für diesen Fall braucht Xi Jinping die Unterstützung der Streitkräfte.