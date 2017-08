Streit um INF-Vertrag: Polit-PR statt Realpolitik in Washington

Der US-Senat ist am Sonntag in die Ferien gegangen, ohne den Entwurf des Verteidigungsetats 2018 erörtert zu haben. Das heißt, dass die Frage, ob Washington weiter am INF-Vertrag, der von den USA und der Sowjetunion 1987 unterzeichnet wurde, festhält, um einen Monat verschoben wird, schreibt die Zeitung „Kommersant“ am Montag.