Moskau bezieht Seoul in seine Wende gen Osten ein

Südkoreas Präsident Moon Jae-in hat die Einladung seines Amtskollegen Wladimir Putin nach Russland für Anfang September angenommen. Die Vorbereitung darauf und die Lage auf der Koreanischen Halbinsel werden im Mittelpunkt des Treffens der Chefdiplomaten beider Länder heute in Moskau stehen, schreibt die Zeitung „Nesawissimaja Gaseta“ am Freitag.

Die heutigen Verhandlungen in Moskau von Sergej Lawrow und Kang Kyung-wha werden eine Adjustierung der Positionen vor dem kommenden Treffen der Präsidenten Russlands und Südkoreas am Rande des 3. Östlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok sein, wo Moon eine Delegation aus 300 Vertretern von Behörden und Unternehmen leiten wird. Wie es im russischen Außenministerium hieß, soll das Treffen der Entwicklung der bilateralen Verbindungen einen großen Schub geben.

„Wir wissen das erreichte Niveau der bilateralen Beziehungen sowie den konstruktiven Charakter des Zusammenwirkens bei praktischen Fragen der handelswirtschaftlichen Kooperation, der regionalen Sicherheit und Problematik der Koreanischen Halbinsel zu schätzen“, teilte das Ministerium mit. „Wir schätzen die Erklärungen des Präsidenten Südkoreas Moon Jae-in über die Loyalität seiner Administration zu dem Kurs zur Festigung der ganzen Verbindungen mit Russland sehr.“

Besondere Aufmerksamkeit wird in Südkorea der bilateralen Kooperation im Wirtschaftsbereich gewidmet, weil Moskau die frühere Administration kritisierte, dass Seoul vor allem am Druck auf Pjöngjang interessiert war, nicht aber an der Zusammenarbeit mit Russland. Im Ergebnis sank der gegenseitige Handelsumsatz 2016 um mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Jahr 2014.

Laut dem südkoreanischen Politologen Lee Jae-yong gehören zu den aussichtsreichen Kooperationsbereichen beider Länder jene wie Energie, Schiffbau, Nutzung des Nördlichen Seewegs, Zusammenwirken im Bereich Wissenschaft und Technologien sowie Entwicklung Sibiriens und des Fernen Ostens. Sehr wahrscheinlich ist die Wiederaufnahme der Verhandlungen zur Verlegung einer Gaspipeline aus Russland nach Südkorea via Nordkorea und die Vereinigung der Eisenbahnstrecken.

Die Kooperation mit Russland ist sehr wichtig für Südkorea – nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch aus politischer Sicht. Unter der Bedingung der Einbeziehung Pjöngjangs könnten die Spannungen in der Region abgebaut werden, so der Experte.

© Sputnik/ Verteidigungsministerium Russlands Kriegsgeheul zwischen USA und Nordkorea – Russland aktiviert Flugabwehr

Zugleich ist die Festigung der Verbindungen zu Südkorea wichtig für Russland. Wenn Moskau es schafft, ein neues Niveau der Kooperation unter dem neuen Präsidenten zu erreichen, wird es ein realer Schritt bei der Wende gen Osten sein, die von Russland vor einigen Jahren erklärt wurde, bislang jedoch nur in der Entwicklung der Beziehungen zu China bestand.

Was die Politik betrifft, so sind Moskau und Seoul an der Ausarbeitung eines gemeinsamen Herangehens an die Frage interessiert, wie die Spannung wegen der Raketen- und Atomtests Nordkoreas abgebaut und die Sicherheit in der Region gewährleistet werden kann. Hier könnte Russland ebenfalls helfen, indem die Wiederaufnahme des Sechser-Verhandlungsformats (Nordkorea, Südkorea, China, Japan, Russland und USA) gefördert wird.

© AP Photo/ South Korea Defense Ministry Wird Nordkorea USA und Russland aussöhnen? – Experte

Laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, stellte Moskau einen Rückgang der kriegerischen Rhetorik um die Koreanische Halbinsel fest. Moskau ruft die Weltgemeinschaft zur Unterstützung der Ideen auf, die in der russisch-chinesischen Roadmap zur koreanischen Regelung festgelegt sind. Es handelt sich um ein Doppel-Einfrieren (Stopp der Raketen- und Atomaktivitäten Nordkoreas und der Großmanöver der USA und Südkoreas) und eine parallele Förderung der Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel.