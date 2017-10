Trotz Ruck nach Osten: Warum Deutschland in den Focus der Kreml-Politik geriet

Die russischsprachige Redaktion der Nachrichtenagentur Deutsche Welle hat neulich einen Beitrag über russische Direktinvestitionen in der Bundesrepublik veröffentlicht: Wie die Bundesbank im April berichtet hat, sind sie von 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2011 auf 3,46 Milliarden Euro 2015 gestiegen, so die Zeitung "Nesawissimaja Gaseta" am Montag.

Wie der Russland-Experte der Investitionsagentur Germany Trade and Invest (GTAI), Ulrich Umann, anführte, sind die Staatskonzerne Gazprom und Rosneft die größten russischen Investoren in Deutschland, auf die mehr als 50 Prozent aller russischen Investitionen entfallen. Allerdings wurde eines der größten Abkommen der letzten Zeit im Jahr 2014 mit dem russischen Oligarchen Michail Fridman abgeschlossen, dem der Energiekonzern RWE auf Zustimmung der Bundesregierung seine in der Öl- und Gasbranche beschäftigte Tochter DEA verkaufte.

Dennoch steht dieser milliardenschwere Deal nicht auf der Liste der russischen Investoren, denn der Käufer war Friedmans Firma Letter One, die in Luxemburg registriert ist, so die Zeitung.

Aber die statistischen Angaben der GTAI bestätigen, dass die russischen Investitionen allmählich wachsen: Wenn man so genannte Greenfield Projects betrachtet, bei denen es sich nicht um Anteile am Kapital, sondern um die Bildung von neuen Firmen handelt, sieht man, dass die Führungsrolle bei russischen Projekten in Deutschland zwischen 2011 und 2016 IT-Unternehmen spielten, auf die 17 Prozent aller Projekte entfielen.

Dabei sind das nicht nur Riesen wie das Kaspersky-Labor, sondern auch kleinere Firmen wie beispielsweise Data Matrix aus St. Petersburg, die in diesem Jahr eine Tochterfirma in München registriert hat. Und vor zwei Jahren hatte das Moskauer Unternehmen RTSoft, das Software für deutsche Auto- und Maschinenbauer entwickelt, das gleiche getan.

Laut der Investitionsagentur Invest-in-Bavaria arbeiten aktuell ungefähr 350 russische Firmen in diesem Bundesland. „In den letzten Jahren ist nicht zu übersehen, dass nicht nur russische Großunternehmen Interesse an Geschäften in Bayern zeigen“, sagte die Mitarbeiterin Swetlana Huber gegenüber der "Nesawissimaja Gaseta". „Wir bekommen viele Anfragen auch von russischen Start-Up-Firmen, die ihre Geschäfte weltweit ausbauen.“

Das Zentrum für Integrationsforschungen der Eurasischen Entwicklungsbank führte unlängst an, dass der größte Teil der russischen Direktinvestitionen im Ausland ausgerechnet auf Deutschland entfällt.

Die Gründe dafür sind offensichtlich: Die Bundesrepublik spielt immerhin die Führungsrolle in der Europäischen Union, und viele russische Unternehmen betrachten Deutschland als eine Art „Sprungbrett“ für ihre europäische Expansion. In diesem Sinne unterscheidet sich diese Vorgehensweise kaum von der Ansicht des Kremls zu Deutschland: Berlins Bedeutung für Moskaus künftige Beziehungen nicht nur mit Europa, sondern auch mit den USA bestätigen auch die Ereignisse der letzten Zeit, insbesondere die Machtübernahme in Washington durch Donald Trump und die dadurch ausgelösten Turbulenzen. Deshalb ist und bleibt Deutschland auch trotz der von Moskau ausgerufenen „Wende nach Osten“ äußerst wichtig für die russische Politik in Europa.