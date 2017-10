Puigdemonts Dämon

Der Präsident Kataloniens, Carles Puigdemont, hat gestern den Austritt der autonomen Gemeinschaft aus Spanien verschoben und dadurch das wichtigste Zugeständnis an Madrid akzeptiert, schreibt die Zeitung "Kommersant" am Mittwoch.

Seine radikalen Anhänger, die die Abspaltung vom Königreich um jeden Preis erringen wollten, hat er damit enttäuscht. Aber die „schweigende Mehrheit“, nämlich die Einwohner Kataloniens, die eine Zuspitzung der Konfrontation mit Madrid mit kaum vorhersagbaren Folgen fürchteten, können jetzt beruhigt aufatmen.

Hier sind die Gründe, warum sich Puigdemont am Ende des Tages doch für den Verbleib in Spanien entschlossen hat.

Erstens bräuchte Katalonien nach dem Austritt aus Spanien eigene Staatsorgane und sein eigenes Finanzsystem, die es aber nicht hat.

Zweitens wäre unklar, wie Barcelona zu reagieren hätte, wenn die spanische Führung auf den Artikel 155 der spanischen Verfassung zurückgreifen und die direkte Verwaltung aus Madrid einführen würde. Außerdem könnte es zur Festnahme Puigdemonts und der Leitung der katalanischen regionalen Polizei (Mossos d’Esquadra) kommen, die ohnehin beschuldigt werden, Madrids Befehle am 1. Oktober, dem Tag des Unabhängigkeitsreferendums, ignoriert zu haben. Wie würde sich die regionale Polizei verhalten – wären ihre Mitarbeiter bereit, die Basis der neuen bewaffneten Strukturen im unabhängigen Katalonien zu bilden und sich dadurch der spanischen Polizei und möglicherweise auch der Armee gegenüber zu stellen?

Die dritte äußerst wichtige Frage bestehe darin, wie Katalonien nach der Abspaltung von Spanien weiterhin EU-Mitglied bleiben könne. Die Union und ihre wichtigsten Mitgliedsstaaten unterstützten ohne jegliches Wenn und Aber die spanische Führung.

Brüssel gab Barcelona deutlich zu verstehen, dass es die EU verlassen und seine Mitgliedschaft beantragen müsste. Dabei können neue Länder nur dann aufgenommen werden, wenn alle aktuellen Mitglieder einverstanden sind. Und Spanien würde der Aufnahme Kataloniens nie zustimmen. Eine solche Perspektive würde aber den meisten Einwohnern der Region nicht passen: Laut Umfragen würden sich nur 20 Prozent von ihnen über die Unabhängigkeit Kataloniens freuen, wenn es kein EU-Mitglied wäre.

Es stellt sich auch die vierte Frage: Wer würde den Schutz der äußeren (an Frankreich und Andorra) und der inneren (an Spanien) Grenzen übernehmen

Aktuell gibt es diese Grenzen nur rein formell (Spanien ist immerhin Mitglied der Schengen-Zone), aber im Falle des Ausrufs der Souveränität würden sie real. Es sei unwahrscheinlich, dass Madrid den Grenzschutz den „separatistischen“ Strukturen überlassen würde, so dass ein neuer potenzieller Konfliktherd entstehen würde.

Fünftens müssten sich die Behörden in Barcelona um die Verhinderung einer Wirtschaftskrise bemühen. Denn im Falle des Austritts aus Spanien würde der Lebensstandard in Katalonien sinken und sowie auch die Investitionen in der Region. Nach dem Referendum am 1. Oktober haben Dutzende von Unternehmen und Banken ihre Hauptquartiere aus Katalonien nach Spanien verlegt, ohne die gestrige Rede Puigdemonts abzuwarten – aus Angst vor der Unbestimmtheit.

Und schließlich sei nicht ganz klar, wie Touristen aus aller Welt die Abspaltung Kataloniens von Spanien aufnehmen würden. Denn es sei durchaus möglich, dass sie sich für ruhigere Reiseziele entscheiden könnten. Für die katalanische Wirtschaft würde das Verluste in Milliardenhöhe bedeuten.

Sicherlich haben die katalanischen Behörden an diese und auch andere „Stolpersteine“ gedacht und beschlossen, dass sie nicht in der Lage wären, die zahlreichen Probleme über Nacht in den Griff zu bekommen. Deshalb müsste ein Timeout her, während dessen sie den Dialog mit Madrid beginnen und von ihm gewisse Zugeständnisse verlangen könnten. Mit der Zeit könnten sich auch internationale Vermittler an diese Debatte anschließen. Nicht umsonst begann Puigdemont seinen gestrigen Auftritt mit der Warnung, dass Kataloniens Problem „ein europäisches Problem“ sei.