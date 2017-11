In seiner Sitzung vom 5. bis zum 7. Dezember soll das IOC entscheiden, ob die russische Nationalmannschaft an den Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang teilnehmen darf oder nicht. Und je näher dieser Tag rückt, desto mehr baut Washington den Druck auf den IOC-Präsidenten Thomas Bach und seine Kollegen aus.

Vor Kurzem behauptete beispielsweise die "New York Times", ohne die Beschlüsse von zwei IOC-Sonderkommissionen abzuwarten, die sich mit dem möglichen Doping russischer Sportler beschäftigen, das IOC könnte die russische Staatshymne während der Spiele in Südkorea untersagen und das russische Team zur Eröffnungszeremonie nicht zulassen. Das IOC dementierte zwar diese Behauptungen, doch der Druck wird trotzdem immer größer.

Es liegt auf der Hand, dass diese Kampagne gegen den russischen Sport letztendlich das Ziel verfolgt, die baldige Präsidentschaftswahl in Russland zu beeinflussen. In Übersee glaubt man offenbar, dass die Russen wegen der Enttäuschung über die mangelhaften Ergebnisse ihrer Sportler in den letzten Jahren auf einmal misstrauisch gegenüber ihren Machthabern werden.

Aber das ist eine total falsche Logik, die mit der Realität nichts zu tun hat. Denn die USA und die EU haben schon vor drei Jahren die antirussischen Wirtschaftssanktionen verhängt, die zur Anspannung der gegenseitigen Beziehungen und zu Problemen bei der Lösung von globalen Problemen geführt haben – aber keineswegs zum Zusammenbruch des russischen Staates.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Amerikaner und ihre ideologischen Verbündeten jetzt um jeden Preis verhindern wollen, dass das russische Olympiateam nach Pyeongchang reist, möglicherweise dadurch, dass für die Russen Bedingungen geschaffen werden, unter denen sie selbst auf die Teilnahme an den Spielen verzichten. Aber dadurch erreicht man in Washington das Gegenteil. Es ist offensichtlich, wer am meisten an der Diskriminierung der russischen Sportler interessiert ist. Und das ist keineswegs das IOC.