Ukraine und Donbass tauschen alle Gefangenen noch vor Jahresende aus

Laut Vertretern der Führung der Volksrepubliken wäre dieser Prozess ohne die Vermittlung des russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht vom toten Punkt zu bewegen gewesen. Zudem wollen Donezk und Lugansk nicht auf einen nur teilweisen Austausch eingehen. Sie sind sich sicher, dass sie die ukrainische Seite zur Freilassung aller auf der Liste stehenden Personen bewegen können, darunter ehemalige Kämpfer der Berkut-Einheiten und politische Gefangene.

Kreml kommentiert Putins Telefonat mit Chefs der Donbass-Volksrepubliken

Am 15. November fanden in Minsk Verhandlungen der Kontaktgruppe statt, bei denen die Seiten den Gefangenenaustausch nicht vereinbaren konnten. Die ukrainische Delegation und Vertreter der Republiken warfen einander Verzögerung vor. Am selben Tag bat der Anführer der allukrainischen Bewegung „Ukrainische Wahl – Recht des Volkes“ und Sondergesandter für humanitäre Fragen in der Kontaktgruppe, Viktor Medwedtschuk, den russischen Präsidenten Wladimir Putin beim persönlichen Treffen nahe Moskau, mit den Anführern der Volksrepubliken zu sprechen.

Laut dem Chef der Volksrepublik Donezk, Alexander Sachartschenko, rief Putin dazu auf, sich an Prinzipien der Menschlichkeit zu halten. Anschließend waren in der Ukraine und im Donezbecken positive Verkündigungen über die Bereitschaft zum Austausch zu hören. Was konkret Putin zu Sachartschenko und dem Leiter der Volksrepublik Lugansk, Igor Plotnizki, sagte, ist nicht bekannt. Wie jedoch der Vorsitzende des Volksrats der Volksrepublik Donezk Denis Puschilin sagte, hätte der Prozess ohne Vermittlung Putins nicht beginnen können.

„Russland ist ein kontinuierlicher Vermittler bei der Regelung des Konfliktes. Angesichts der Tatsache, dass Russlands Präsident dieser Frage auf Bitte Medwedtschuks persönlich Zeit widmete, entstanden große Aussichten auf den Gefangenenaustausch vor Jahresende, der seit langem von der ukrainischen Seite torpediert wird. Es sind bereits Fortschritte zu erkennen“, sagte Puschilin.

Die größte Beanstandung der ukrainischen Seite bestehe darin, dass die Volksrepubliken die Freilassung unter anderem jener fordern, die „an der Anti-Terror-Operation nicht beteiligt sind“, beispielsweise die ehemaligen Mitarbeiter der Berkut-Einheit.

„Zu unseren Listen gehören Menschen, darunter politische Gefangene, die mit dem Konflikt im Donezbecken verbunden sind. Dort gibt es Berkut-Mitarbeiter, die bis zum letzten Zeitpunkt Befehle der Führung erfüllten und ihrem Eid treu blieben. Sie versuchten als Einzige, den Regierungssturz in der Ukraine zu verhindern. In den Listen gibt es auch Betroffene der schrecklichen Ereignisse in Odessa am 2. Mai 2014 und viele andere politische Gefangene. Außer uns kann sie niemand schützen. Deswegen fordern wir ihre Freilassung“, sagte Puschilin.

Der Anruf Wladimir Putins bei den Chefs der Volksrepubliken beschleunigte den Prozess und schuf eine Situation, in der es der Ukraine schwerer fallen wird, den endgültigen Beschluss zu einem umfassenden Gefangenenaustausch zu sabotieren, wie der Berater des Anführers der Volksrepublik Lugansk, Rodion Miroschnik berichtete. Ihm zufolge kann Kiew nun keine Menschen mehr von der Liste streichen, die es zur psychologischen Druckausübung auf die Republiken festhalten wollte.

Inzwischen kündigte Kiew ebenfalls die Bereitschaft an, mit dem Gefangenenaustausch zu beginnen. SBU-Sprecherin Jelena Gitljanskaja sagte, dass die ukrainische Seite zum Alle-gegen-Alle-Austausch bereit sei und jede Initiative begrüße, die den Menschen helfen würde, nach Hause zurückzukehren.