Peking zerschlägt Mini-Nato

Chinas Chefdiplomat Wang Yi hatte bei den Verhandlungen mit seiner südkoreanischen Amtskollegin in Peking alle Trümpfe in der Hand: Der Streit um die US-amerikanischen THAAD-Raketen hatte dazu geführt, dass die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Peking und Seoul eingefroren wurden. Jetzt ist eine Lösung in Sicht.