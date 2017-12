Russischer Verband in Syrien kämpft weiter

Neben dem Kampf gegen Terroristen lösen die russischen Militärs in Syrien humanitäre Aufgaben und entminen die Gegend, schreibt die „Nesawissimaja Gaseta“ am Mittwoch.

Die USA haben im Unterschied zu Russland nicht vor, ihren Truppenverband in Syrien abzubauen. Das sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders. Die USA werden weiterhin an allen Fronten gegen den „Islamischen Staat“ (IS) kämpfen, natürlich um das Leben der Amerikaner zu schützen.

© Sputnik/ Mikhail Klementiew Putins Syrien-Besuch setzt Herbeireden eines großen Krieges im Nahen Osten ein Ende

Pentagon-Sprecher Eric Pahon berichtete, dass die US-geführte internationale Koalition weiterhin in Syrien vorgehen wird, um den örtlichen Kräften zu helfen. Die Koalition berichtete gestern, dass ihre Fliegerkräfte in den letzten drei Tagen bei Abu Kamal elf Einheiten, zwei Boote, drei Kampfstellungen, ein Auto, eine Minenwerferbatterie und das Hauptquartier des IS vernichtet hatten.

Kampfaktivität zeigten gestern auch die russischen Fliegerkräfte. Das Informationsanalytische Portal Free News teilte mit, dass russische Flugzeuge am Vortag 45 Kampfflüge absolvierten. Die meisten Luftangriffe wurden gegen Gebiete zwischen den Städten in Abu Dali und dem Stützpunkt Abu ed Duhur in Idlib geflogen. Wie der Kommandeur eines in Syrien stationierten Regiments, Sergej Aksjonow, berichtete, wird nicht die gesamte Flugzeugtechnik aus Syrien abgezogen. In Syrien bleibe ein Teil der Flugzeuge, die für die Aufrechterhaltung der Ordnung bzw. Eliminierung der Banden notwendig seien.

Die in Syrien verbliebenen russischen Einheiten werden auch weiterhin Kampfaufgaben erfüllen. Das wurde am Dienstag auch vom stellvertretenden Außenminister Oleg Syromolotow bestätigt. Ihm zufolge treten nach der Zerschlagung der IS-Einheiten Ziele zur Beseitigung der verbliebenen Terrorbedrohungen in den Vordergrund.

Laut dem Diplomaten gehen in diesem Land viele andere Gruppierungen der Al-Qaida-Ideologie vor, beispielsweise Dschebhat an-Nusra. Gerade auf die Vernichtung der Einheiten dieser Organisation sei der bewaffnete Kampf in Syrien gerichtet. Dabei würden russische Einheiten weiterhin nicht nur aktiv militärische Hilfe leisten, sondern auch humanitäre Friedensaufgaben lösen.

Das Verteidigungsministerium berichtete am Dienstag, dass das russische Militär in Syrien die Sicherheit beim Passieren von zwei humanitären UN-Konvois in et-Taijiba und Al-Dschisa in der Provinz Deraa gewährleisteten. In der Zukunft stehen vor ihnen Aufgaben zur Versöhnung, Hilfeleistungen für die örtlichen Behörden bei der Aufnahme des friedlichen Lebens und beim Entminen der Gegend. An diesen Prozess werden sich mutmaßlich die Verbündeten Russlands anschließen – der Iran, die Türkei sowie andere Länder.

Der Pressedienst des Außenministeriums Kasachstans berichtete, dass in Astana am 21. und 22. Dezember ein weiteres, das achte internationale Syrien-Treffen stattfindet. Bei den bevorstehenden Gesprächen werden die Seiten den Beschluss über eine Arbeitsgruppe zur Befreiung der Festgenommenen, zur Übergabe der Leichname der Gefallenen und zur Suche nach Vermissten annehmen.