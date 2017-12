Russland stockt eilig Militärhilfe für Tadschikistan auf

In diesem Zusammenhang hat das russische Verteidigungsministerium gestern eine Überprüfung des russischen Militärstützpunktes Nr. 201 in Tadschikistan eingeleitet. Der vor Kurzem zum Befehlshaber des Militärbezirks Mitte ernannte General Alexander Lapin inspizierte den Stützpunkt und wohnte zugleich der Zeremonie zur kostenlosen Überlassung einer großen Partie von Waffen und Militärtechnik an die tadschikische Armee bei. Das ist die erste solche Aktion seit vielen Jahren: Bis zuletzt hatte Moskau Duschanbe vor allem bei der Ausbildung seiner Militärkader und durch die Organisation von gemeinsamen Manövern geholfen.

Aber die aktuelle Situation in Zentralasien verlangt einen Ausbau des militärtechnischen Potenzials der tadschikischen Streitkräfte, die die Grenze zu Afghanistan größtenteils selbstständig bewachen. Der „Islamische Staat“ (IS) sei in Syrien zerschlagen worden, baue aber seine Präsenz in Afghanistan aus, stellte General Lapin fest. Deshalb „müssen die Streitkräfte Russlands und Tadschikistans auf jedes, selbst auf das schlimmste Szenario in Zentralasien gefasst sein“.

Die tadschikischen Militärs haben insgesamt drei Panzer T-72B1, neun Schützenpanzerwagen BTR-80, BTR-70 und BMP-2, drei Haubitzen D-30 und drei Flak-Anlagen, Hubschrauber Mi-24 und Mi-8, Ersatzteile für diverse Typen der Panzertechnik, Kommunikationsmittel usw. für insgesamt 122 Millionen Dollar erhalten, wie der Chef der Hauptverwaltung für internationale Kontakte der russischen Militärbehörde, Alexander Kschimowski, anführte. Die Übergabe der Militärtechnik sei „dank dem politischen Willen von Präsident Wladimir Putin und von Verteidigungsminister Sergej Schoigu möglich geworden“, ergänzte er.

Übrigens entspricht die Summe von 122 Millionen Dollar fast dem gesamten jährlichen Militäretat Tadschikistans.

Dem russischen Militärexperten Juri Netktschew zufolge geht es dabei „de facto um die Ausrüstung einer taktischen Kompaniegruppe, die gleich mehrere Kontrollstellen an der tadschikisch-afghanischen Grenze abdecken könnte“. Im Oktober hatte Schoigu bei einem Treffen mit seinem tadschikischen Amtskollegen Scherali Mirso betont, Russland habe Tadschikistan zur Sicherung der tadschikisch-afghanischen Grenze „geholfen, vier taktische Bataillon- und eine taktische Kompaniegruppe auszubilden“.

Darüber hinaus arbeiten Moskau und Duschanbe an einem Einsatzplan für die vereinigte Truppengruppierung. Daran könnten sich auch die Kräfte anderer OVKS-Staaten beteiligen, neben Russland und Tadschikistan sind das Armenien, Weißrussland, Kasachstan und Kirgistan.