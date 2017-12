Schweizer sind müde von politischen Spielen der EU

Der bilaterale Weg sei wichtig und weiterzuentwickeln, um ihn zu sichern. Man müsse nun wissen, in welche Richtung man gehe – „dazu wäre eine grundlegende Abstimmung hilfreich“, sagte Leuthard im Interview.

Der Status des Nicht-EU-Mitglieds der Schweiz hat einige Vorteile, so muss die Schweiz nicht viele der in Brüssel festgelegten Regelungsmaßnahmen einhalten. Allerdings gibt es auch Nachteile, vor allem die sich ständig ändernden Kooperationsregeln, schreibt die Zeitung „Nesawissimaja Gaseta“ am Dienstag.

Die EU-Kommission hatte am Donnerstag die zeitliche Befristung der Gleichwertigkeit der Schweizer Börse gutgeheißen – aber nur für ein Jahr. Das ermöglicht Schweizer Investoren die Aufstellung von Wertpapieren an europäischen Märkten und den Schweizer Händlern, mit Aktien von in der EU angemeldeten Unternehmen zu handeln.

Die Verlängerung der Vereinbarungen wird von mehreren Faktoren abhängen, darunter von der Zustimmung Berns, ein vollständiges Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit mit Brüssel zu unterzeichnen. „Wir werden sehen, wie erfolgreich sich der Fortschritt in dieser Richtung zum Ende des nächsten Jahres erweisen wird“, sagte der stellvertretende EU-Kommissionschef für den Euro und den sozialen Dialog, Valdis Dombrovskis.

In der Schweiz wurden die Forderungen der EU als Versuch wahrgenommen, die Beziehungen beider Länder zu politisieren.

„Aber natürlich stehen jetzt die Differenzen mit Brüssel im Fokus. Hier ist unsere Haltung klar: Dass die EU ein so technisches Dossier wie die Börsenäquivalenz mit einer politischen Frage verknüpft, mit dem Rahmenabkommen, das geht nicht. Ein solches Machtspiel akzeptieren wir nicht“, sagte Leuthard.

Sie machte zudem darauf aufmerksam, dass die EU Hongkong, den USA und Australien bereits unbefristete Börsenrechte ohne Vorbedingungen bereitstellte. Somit gehe es um die Diskriminierung der Schweiz.

Allerdings hat die Schweiz keine andere Wahl, als die Verhandlungen mit der EU fortzusetzen. „Und trotzdem gibt es keine Alternative: Zwei Drittel unseres Handelsvolumens wird mit der EU erwirtschaftet“, sagte Leuthard.

Die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU werden seit 2014 geführt. Der größte Stolperstein ist bislang das Prinzip der ungehinderten Migration innerhalb der EU sowie die Frage, welche Gesetzgebung – schweizerische oder europäische – den Vorrang in der Schweiz haben soll.

Gegen ein Rahmenabkommen mit der EU ist unter anderem die konservative Schweizer Volkspartei, die über die Mehrheit im Parlament verfügt. Daraus ergibt sich Leuthards Absicht, diese Frage zur Abstimmung zu bringen – in der Hoffnung, einen Mechanismus der geregelten Partnerschaft mit der EU zu schaffen, der die politischen Spiele beenden würde.

Die EU wies die Vorwürfe der Schweiz wegen Politikasterei zurück. Brüssel gab zu verstehen, dass die Schweiz im Unterschied zu den USA bzw. Hongkong einen umfassenderen Zugang zu Finanzmärkten habe, weshalb härtere Anforderungen an dieses Land begründet seien.

Wie der Politologe Alexander Tewdoj-Burmuli sagte, möchte die EU natürlich zwar die Konturen der Beziehungen mit der Schweiz klären, doch dieses Thema sei nicht vorrangig. „Vor der EU stehen viele innere und außenpolitische Herausforderungen, die sie lösen muss. Die Einbeziehung der Schweiz in den einheitlichen Markt ist jetzt keine dominierende Aufgabe der Gemeinschaft“, so der Experte.