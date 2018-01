Verteidigungsministerium startet Suchaktion

Das russische Verteidigungsministerium hat am Dienstag auf die Erklärung des Pentagons über die „Zugänglichkeit“ von Technologien geantwortet, die syrische Extremisten zum Bau von Drohnen für Angriffe auf die russischen Objekte in Hmeimim und Tartus nutzten, schreibt die Zeitung „Kommersant“ am Donnerstag.