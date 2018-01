Große Koalition setzt auf ein starkes Europa

In Deutschland rückt die Innenpolitik in den Vordergrund: Am 21. Januar wird voraussichtlich der nächste Schritt zur Bildung einer großen Koalition (GroKo) aus den Unionsparteien (CDU/CSU) und der SPD gemacht. Ein entsprechendes vorläufiges Abkommen wurde unterzeichnet, schreibt die Zeitung „Nesawissimaja Gaseta“ am Montag.