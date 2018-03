Von Russland zur USA: So können Raketen zu Verhandlungen führen

Als der russische Präsident Wladimir Putin in der vorigen Woche in seiner Jahresansprache an das Parlament von Russlands neuen Raketen sprach, erinnerte er unter anderem daran, dass sich Moskau jahrelang darum bemüht habe, die USA zu Verhandlungen über die „nukleare“ Thematik zu bewegen, schreibt die Online-Zeitung Gazeta.Ru am Montag.