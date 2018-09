Neuer Flugzeugträger für Russland: Wie muss er sein – wenn überhaupt?

Zwei Dutzend Flugzeugträger wollte die Kaiserliche russische Marine in den Jahren 1910-1917 in Dienst stellen. Zwölf wurden wirklich gebaut und im Ersten Weltkrieg mit Erfolg eingesetzt. Bis in der UdSSR das erste (und einzige) Schiff dieser Klasse entstand, vergingen aber 70 Jahre. Braucht das riesige Russland überhaupt eine Flugzeugträgerflotte?