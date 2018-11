Extremist ist nicht gleich Extremist: Westen blockiert Anti-Terror-Kampf in Syrien

Ja, die Möglichkeiten der Guerillas in Syrien und im Irak, ihre Finanzen regelmäßig aufzufüllen, sind derzeit „deutlich geschwächt“, so der russische Außenminister. Aber die Kämpfer werden extern versorgt, auch mit Waffen.

In der Tat: Die Versorgungskanäle der Terroristen in Syrien sind noch nicht gänzlich blockiert, sagt der Politologe Andrej Manojlo von der Moskauer Staatlichen Universität. Die Terroristen würden nach wie vor gesponsort. „Terrorgruppen handeln immer unter einer Schirmherrschaft. Die Schirmherren sind in der Regel ganz bestimmte Staaten“, so der Experte.

Deshalb ruft die russische Regierung alle Länder und Nicht-Regierungs-Organisationen dazu auf, jedwede Zusammenarbeit mit den Extremisten einzustellen.

Die Versuche, radikale Gruppen dafür zu nutzen, extremistische Stimmungen zu schüren und ganze Staaten innenpolitisch zu destabilisieren, sind „einer ehrlichen und effektiven Kooperation“ im Antiterrorkampf nicht zuträglich, sagte Außenminister Lawrow auf der Arbeitssitzung.

„Leider wird diese destruktive Praxis beibehalten. Das beste Beispiel ist die Unterstützung der berüchtigten Weißhelme durch bestimmte Kräfte im Nahen Osten.“

Ob der Westen dem russischen Aufruf folgt und die Zusammenarbeit mit den Terroristen in Syrien beendet, ist fraglich. Schließlich haben westliche Strategen ihren ganz eigenen Begriff vom Extremismus, sagt der Politologe Manojlo.

„Die Weißhelme waren lange Zeit im Auftrag der Amerikaner tätig, sie waren quasi der outgesourcte Terror. Für die Amerikaner sind sie deshalb keine Extremisten, sondern sehr praktische Partner, die in Krisenherden die Drecksarbeit erledigen“, so der Experte.