Rückverlegung marsch! Die Nato hat Russland in Norwegen geschlagen

Das Manöver „Trident Juncture“ ist zu Ende. Kritik aus eigenen Reihen an diesem Großmanöver der Nato wird allerhöchstens am Rande laut. Offensichtlich ging es bei der Übung auch darum, die Beziehungskrise innerhalb des Bündnisses zu überwinden, die der derzeitige US-Präsident in seinem ersten Amtsjahr ausgelöst hatte.