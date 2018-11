Befähigung verballert? Norwegens Marineprofis versenken guten Nato-Ruf im Nordmeer

Ein „Mangel an Können und Geschick“ – so bewerten Fachleute das, was mit einer norwegischen Fregatte gerade passiert ist. Das Kriegsschiff ist vor der Küste Norwegens mit einem Öltanker kollidiert, als es vom „Trident Juncture“-Manöver zurückfuhr. Die schwere Havarie ist einer von vielen Unfällen, die in letzter Zeit mit Nato-Schiffen passieren.